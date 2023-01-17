Зарплата Ермака и его заместителей за 2022 год выше, чем у Зеленского, - Главком
Согласно госпорталу публичных средств, Владимир Зеленский зарабатывает меньше, чем руководитель ОП Андрей Ермак – в 2022 году глава государства получил 270,48 тыс. грн, в то время как Ермак – 457,01 тыс. грн
Об этом сообщает "Главком"
"Главком", опираясь на данные госпортала публичных средств, отмечает, что ежемесячно в 2022 году Зеленский получал 22,54 тыс. грн заработной платы. Общий его доход в 2022 году составил 270,48 тыс. грн. Такой же заработок глава государства имел в 2021 году.
В свою очередь руководитель ОП Андрей Ермак в прошлом году заработал 457,01 тыс. грн. Отмечается, что это около 40 тыс. грн в месяц.
В 2021 году Ермак получил 453,69 тыс. грн зарплаты и возмещение 14 тыс. грн за командировку за границу от Государственного управления делами.
"Главком" сообщает, что больше, чем у Зеленского, зарплаты имеют и заместители Ермака: Ростислав Шурма – 334,51 тыс. грн, Кирилл Тимошенко – 380,61 тыс. грн, Андрей Смирнов – 383,69 тыс. грн, Олег Татаров – 403,74 тыс. грн.
В издании отметили, что был направлен информационный запрос по зарплатам президента и отдельным работникам Офиса за 2022 год в Государственное управление делами, однако ГУД отказало в запросе, отметив, что такую информацию может предоставить только по окончании военного положения.
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