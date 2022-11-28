Об этом информируют на телеграмм-канале Скадовского городского совета.

В горсовете отмечают, что после вторжения РФ на территорию Украины многие скадовчане эвакуировались из региона, закрыв жилье и оставив самые ценные вещи в родных стенах. А уже с апреля стало известно о захвате военными РФ жилья жителей общины.

"И военные России не только заселяются в свободные от хозяев дома, но и мародерят. Вывозят все, что можно вывезти", - отмечают в городском совете.

Исполнительный комитет Скадовского городского совета учтет случаи захвата жилья жителей общины. Пострадавшим предлагают воспользоваться Google формой регистрации их захваченного жилья, а также жилья их родных и знакомых. Каждое преступление оккупантов фиксируют, а материалы передают в органы прокуратуры.

"По состоянию на 28 ноября в исполком поступило более 180 заявлений о захвате жилья. В большинстве случаев в свободное жилье вселились военные РФ, но есть случаи заселения переселенцами или жителями с территории России. Эти преступления также совершены при непосредственном участии захватнической армии", - отметили в пресс-службе. Скадовский горсовет.

Напомним, ВСУ в Херсонской области обстреляли подразделения из Дагестана.

В Херсонской области захватчики разыскивают родственников украинских правоохранителей, которые остались на оккупированных территориях.

Российские оккупационные войска вывезли из Новой Каховки всех коллаборантов.

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