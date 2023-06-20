Зарегистрированная в Литве компания Yukon поставляет РФ тепловизоры для войны в Украине, - СМИ
Литовская компания-производитель оптических устройств Yukon Advanced Optics Worldwide до сих пор не ушла из России и поставляет в эту страну товары, которые могут быть использованы в войне против Украины
Об этом говорится в расследовании проекта "Сканер" и литовской общественной телерадиокомпании LRT.
Группа компаний Yukon была создана гражданами Беларуси и работает в Литве около 20 лет. После широкомасштабного российского вторжения в Украину она осудила агрессию России и заявила, что уйдет с российского рынка. Как утверждается в расследовании, этого не произошло.
В частности, утверждается, что в прошлом году входящая в группу Yukon компания "Мезон-A" получила от российских клиентов по меньшей мере 2,3 миллиона евро за проданные товары. Среди основных заказчиков "Мезон-A" – компания "ЦЭК", занимающаяся продажей оптических приборов и исполнением государственного оборонного заказа России.
В начале февраля этого года ночные прицелы Pulsar торговой марки Yukon были переданы воюющим в Украине российским силам, говорится в расследовании. Выявлены также десятки других случаев поставок на фронт приборов марки Pulsar. Об этом сообщал, в частности, российский провоенный блоггер Fighterbomber, пишущий о военной авиации России и ее участии в войне в Украине.
Модель, переданная россиянам в феврале, была сделана на заводе "Белтекс Оптик" в Белоруссии. Этот завод принадлежит Yukon Group. Как утверждается, с начала войны "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" около миллиона евро за приборы и проделанную работу.
Представители вильнюсской компании заявляют, что на фронте могли появиться устройства, проданные раньше, а не в прошлом году. Кроме того, утверждается, что речь идет о товарах, предназначенных не для использования в военных целях, а, например, для охоты.
Компания при этом поставляет свою продукцию и Украине.
- Напомним, 13 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что Украина передала партнерам список компаний, чьи компоненты обнаружены в ракетах РФ и требует введения санкций, чтобы остановить российский террор.
- 19 июня послы G7 в Украине отреагировали по просьбе президента и пообещали усилить усилия, чтобы лишить Россию высокотехнологичных компонентов для ракет, которые она применяет для обстрелов Украины.
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