Об этом говорится в расследовании проекта "Сканер" и литовской общественной телерадиокомпании LRT.

Группа компаний Yukon была создана гражданами Беларуси и работает в Литве около 20 лет. После широкомасштабного российского вторжения в Украину она осудила агрессию России и заявила, что уйдет с российского рынка. Как утверждается в расследовании, этого не произошло.

В частности, утверждается, что в прошлом году входящая в группу Yukon компания "Мезон-A" получила от российских клиентов по меньшей мере 2,3 миллиона евро за проданные товары. Среди основных заказчиков "Мезон-A" – компания "ЦЭК", занимающаяся продажей оптических приборов и исполнением государственного оборонного заказа России.

В начале февраля этого года ночные прицелы Pulsar торговой марки Yukon были переданы воюющим в Украине российским силам, говорится в расследовании. Выявлены также десятки других случаев поставок на фронт приборов марки Pulsar. Об этом сообщал, в частности, российский провоенный блоггер Fighterbomber, пишущий о военной авиации России и ее участии в войне в Украине.

Модель, переданная россиянам в феврале, была сделана на заводе "Белтекс Оптик" в Белоруссии. Этот завод принадлежит Yukon Group. Как утверждается, с начала войны "Мезон-A" заплатила "Белтекс Оптик" около миллиона евро за приборы и проделанную работу.

Представители вильнюсской компании заявляют, что на фронте могли появиться устройства, проданные раньше, а не в прошлом году. Кроме того, утверждается, что речь идет о товарах, предназначенных не для использования в военных целях, а, например, для охоты.

Компания при этом поставляет свою продукцию и Украине.