Зарегистрирована петиция в поддержку законопроекта о запрете московской церкви в Украине

Петиция "Об определении неотложным проекта Закона Украины №8221 о запрете в Украине РПЦ и подчиненных ей структур" обнародована на сайте электронных петиций в понедельник, 5 декабря.

Авторы петиции подчеркивают, что после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года зафиксированы многочисленные и очевидные факты коллаборации представителей московской церкви в Украине, что свидетельствует о необходимости решительных действий для защиты национальной безопасности Украины.

Они напоминают, что в Верховную Раду Украины внесен проект Закона №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" – о запрете в Украине Русской православной церкви и подчиненных ей структур, а также названия православных церквей с учетом томоса Вселенского патриарха.

Поэтому президенту Украины, согласно статье 93 Конституции Украины, предлагают определить этот законопроект как неотложный – для того чтобы парламент внеочередно рассмотрел его.

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"Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины 1 декабря 2022 года определена, в частности, необходимость внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о невозможности деятельности в Украине организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации. Однако, учитывая наличие в Верховной Раде Украины зарегистрированного проекта по этой тематике, считаем правильным не медлить и безотлагательно рассмотреть этот проект", – отмечают инициаторы петиции.

Поддержать петицию призвал народный депутат Украины Николай Княжицкий.

"Друзья! Зарегистрирована петиция в поддержку нашего проекта 8221 относительно запрета московской церкви. Требуем рассмотреть его безотлагательно!!! Прошу приобщаться", - написал он.

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