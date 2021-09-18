Зараженность COVID-19 в Украине вернулась на уровень мая: более 6 тыс. случаев, первым идет Харьков

Близкое к этому показателю количество зараженных в последний раз было 15 мая. Тогда официально сообщалось о 6796 случаях, передает Еспресо.TV .



Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, также за минувшие сутки:



госпитализированы - 1719 человек;

летальных исходов - 79;

выздоровели - 1763 человека.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Киеве (416) и Одесской (399) областях.



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Кроме того, за сутки протестировано:



методом ПЦР - 35713 человек,

методом ИФА - 9235 человек,

экспресс-тестами - 27526 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2344398 человек;

выздоровели - 2230306 человек;

летальных исходов - 54 829;

проведения ПЦР-тестов - 12448211.





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