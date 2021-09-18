Зараженность COVID-19 в Украине вернулась на уровень мая: более 6 тыс. случаев, первым идет Харьков
За сутки 17 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 689, медработников - 89)
Близкое к этому показателю количество зараженных в последний раз было 15 мая. Тогда официально сообщалось о 6796 случаях, передает Еспресо.TV .
Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1719 человек;
летальных исходов - 79;
выздоровели - 1763 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), Киеве (416) и Одесской (399) областях.
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Кроме того, за сутки протестировано:
методом ПЦР - 35713 человек,
методом ИФА - 9235 человек,
экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2344398 человек;
выздоровели - 2230306 человек;
летальных исходов - 54 829;
проведения ПЦР-тестов - 12448211.
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