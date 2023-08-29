Заработали на уклонистах почти 4 млн грн: четырем участникам коррупционной схемы с Черниговщины объявили подозрение

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий СБУ задержала организатора схемы, которой оказалась руководитель одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦНАП). Она привлекла к незаконной деятельности еще троих сообщников.

Как установила Служба безопасности Украины, за сумму от 2,5 тыс. $ они "помогали" уклоняющимся избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Затем, используя эти подделки, фигуранты снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Таким образом, злоумышленники заработали на мобилизации в условиях войны почти 4 млн грн.

Для реализации схемы ее организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе. Установлено, что для неместных клиентов чиновница ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат.

Фото: СБУ

При этом два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные услуги. Еще одним фигурантом оказался представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов сотрудники СБУ обнаружили наличные, полученные преступным путем, фальшивые справки из военкомата и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем участникам схемы о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Кроме того, проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.