Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Заработали на уклонистах почти 4 млн грн: четырем участникам коррупционной схемы с Черниговщины объявили подозрение

Заработали на уклонистах почти 4 млн грн: четырем участникам коррупционной схемы с Черниговщины объявили подозрение

29 августа, 2023 вторник
12:28
Криминал

Во вторник, 29 августа, в Черниговской области Служба безопасности объявила подозрение участникам коррупционной схемы уклонения от призыва, позволявшей мужчинам выезжать за границу

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что во время оперативных мероприятий СБУ задержала организатора схемы, которой оказалась руководитель одного из городских центров предоставления админуслуг (ЦНАП). Она привлекла к незаконной деятельности еще троих сообщников.

Как установила Служба безопасности Украины, за сумму от 2,5 тыс. $ они "помогали" уклоняющимся избежать мобилизации на основании фиктивных справок для выезжающих за границу военнослужащих. Затем, используя эти подделки, фигуранты снабжали своих клиентов разрешениями на выезд за границу на постоянное место жительства.

Таким образом, злоумышленники заработали на мобилизации в условиях войны почти 4 млн грн.

Для реализации схемы ее организатор вместе с сообщниками использовала личные связи в местном военкомате и миграционной службе. Установлено, что для неместных клиентов чиновница ЦНАПа лично занималась вопросами изменения адреса регистрации. Это было необходимо, чтобы уклонявшихся можно было поставить на учет и затем "списать" именно через местный военкомат.

На Чернігівщині СБУ викрила корупційну схему

Фото: СБУ

При этом два ее сообщника подыскивали клиентов среди потенциальных призывников и действовали как посредники для передачи денег за коррупционные услуги. Еще одним фигурантом оказался представитель криминального мира, находящийся за границей и оттуда координировавший деятельность участников сделки.

Во время обысков по местам жительства и работы фигурантов сотрудники СБУ обнаружили наличные, полученные преступным путем, фальшивые справки из военкомата и компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем участникам схемы о подозрении по статьям о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований и о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Трое из них находятся под стражей без права внесения залога. Еще один фигурант скрывается от правосудия за границей. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Кроме того, проверяется причастность к сделке должностных лиц местных военкоматов и миграционной службы.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Накануне в Виннице разоблачили дельцов, способствовавших нелегальному выезду за границу мужчин призывного возраста. За свои услуги участники схемы брали с уклонявшихся от 3 до 10 тыс. долларов.
СБУ
корупція в Україні
Черниговщина
Война с Россией
Читайте также:
Блаженніший Святослав
29 августа, 2023 вторник
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 августа, 2023 понедельник
Во временно оккупированном Энергодаре раздался взрыв в казарме кадыровцев
Киев
+35°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.63
    Продажа 41.76
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
29 августа
15:01
Spotify
Spotify выпустил новые виджеты для Android
14:58
Эксклюзив
"Никаких признаков в Токмаке": депутат облсовета рассказал, как люди в оккупации определяют маркеры эвакуации россиян
14:02
OPINION
"Теология замещения" и другие российские нарративы по Холокосту
13:54
Обновлено
Сегодня Украина отмечает День памяти погибших защитников
13:42
Эксклюзив
Папа Франциск
В скандальном заявлении Папы Франциска есть признаки двух элементов операции РФ, – милитарный историк
13:36
Коллаборанты жалуются на большое количество желто-голубой символики
13:16
Обновлено
Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Тульской области, над Черным морем якобы сбили еще один дрон
13:14
Судью Тандира, подозреваемого в смертельном ДТП с нацгвардейцем, отстранили от совершения правосудия
12:59
Глобальное потепление может привести к нехватке снега и закрытию горнолыжных курортов Европы, - ученые
12:58
Глава МИД Британии посетит Китай с целью стабилизации отношений, - The Guardian
12:54
Япония планирует пожаловаться в ВТО из-за запрета Китая на импорт морепродуктов
12:50
Как преодолеть страх или тревожность: МОН предлагает провести 1 сентября урок ментального здоровья
12:46
Амет Сулейманов
Крымского политзаключенного Сулейманова, нуждающегося в срочной операции на сердце, перевели в колонию в РФ
12:37
Цена на нефть остается стабильной из-за неопределенности спроса
12:29
Жара в Украине: в 11 областях температура воздуха побила исторические рекорды
12:16
В Киеве покажут пластическое представление Intermezzo, музыку к которому создал военный на фронте
12:11
На западе температура воздуха упадет благодаря дождям, другие регионы ожидает жара: прогноз погоды на 30 августа от Наталки Диденко
12:09
Музыка Моцарта облегчает боль младенцев во время медицинских процедур, - исследование
12:09
Курс валют на 29 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
12:04
Маргарита Симоньян
Пропагандистка Симоньян объяснила, почему дроны долетают до Москвы: тогда ПВО непрерывно будет стрелять по птицам
12:03
OPINION
Нет идеального оружия. Это война ресурсов
11:55
Во Львове прошел форум по реинтеграции ветеранов
11:53
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 214 человек
11:51
Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации нардепов
11:51
В Беларусь прибыл очередной российский эшелон для участия в учениях ОДКБ
11:44
Эксклюзив
Военный эксперт Селезнев рассказал, какие возможности получили ВСУ после уничтожения позиции врага на Тарханкуте
11:37
Домой вернули тела еще 84 погибших украинских воинов
11:30
импорт электроэнергии
Украина установила новый летний максимум потребления электроэнергии: пришлось брать аварийную помощь
11:26
Россияне утром ударили по Купянску: погиб мужчина, еще один ранен
11:18
В Патриаршем соборе простились с погибшим на Житомирщине пилотом Джусом
11:16
Блинкен: США решительно осуждают преследование крымских татар Россией
11:14
После победы потребуется новый бренд Украины, который будет объединять всех, – Федоров
11:08
OpenAI выпустит для крупного бизнеса новую версию ChatGPT
11:00
Грецкий орех
Ореховый Спас. Что нужно освящать и чего нельзя делать
10:55
Поединок Усика с Дюбуа
WBA оценила скандальный удар Дюбуа в поединке с Усиком
10:42
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
10:41
На Черниговщине автомобиль подорвался на мине: погибли супруги, детей госпитализировали
10:37
"Эффект Тищенко/Аристова": как запрет на выезд нардепов за границу повлиял на парламентскую дипломатию, - движение ЧЕСНО
10:35
После высадки на Луну Индия планирует запустить космический корабль к Солнцу
10:34
Обзор
Потери Украины на войне резко возросли, у Киева проблемы с получением F-16, сложные вызовы ВСУ на южном фронте. Акценты мировых СМИ 29 августа
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV