"Заработали" на подделке международных COVID-сертификатов 1млн грн: ГБР разоблачило в Киеве медработников

Об этом сообщает пресс-центр ДБР.



Правоохранитель находил граждан, которым требовались фейковые свидетельства о вакцинации от коронавируса. Он приводил их к медработнице, которая вносила ложную информацию в электронную базу Helsi и выдавала сертификаты.







"Услуги" злоумышленников стоили 4-5 тыс. грн. Стоимость сертификата зависела также от марки вакцины, которой якобы прививались. По предварительной информации следствия, злоумышленники "заработали" как минимум 1 млн грн.







В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 200 поддельных COVID-сертификатов, а также списки людей, воспользовавшихся "услугами" мошенников.



Правоохранителю и медработнице объявили о подозрении в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, и подкупе (ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 354 УК Украины).



Им грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленникам изберут меру пресечения.

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