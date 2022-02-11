"Заработали" 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов: в Кировоградской области разоблачили группу медиков
СБУ в ходе комплексных мероприятий в сфере здравоохранения разоблачила схему подделки международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 в Кировоградской области
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"По данным следствия, организовали противоправную деятельность двое семейных врачей одной из районных поликлиник области. Они привлекли к сделке также медицинскую сестру этого же медучреждения. Женщина определяла среди пациентов таких, кто колебался в вопросе вакцинации. Всем, кто имел предостережения против прививок, предлагала оплатить 3 тыс. грн и получить сертификат, минуя саму процедуру (вакцинации, - ИФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения средств врачи вносили персональные данные вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения eHealth без проведения прививки.
"Этим противоправным "бизнесом" медработники занимались более года. Ежемесячно они вносили до 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им заработать до 2 млн грн", - добавили в СБУ.
Уточняется, что во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили журналы регистрации вакцинированных и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.
"В настоящее время планируется сообщение злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в пресс-службе.
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