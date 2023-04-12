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Заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных

12 апреля, 2023 среда
16:38
война с Россией

В Украине заработала интерактивная карта мест, где Россия содержит украинских цивильных граждан и военнопленных

Об этом информирует в Медиацентре координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко .

"Мы будем над этим работать для того, чтобы зафиксировать каждое такое место содержания, чтобы ответственные за содержание в бесчеловечных условиях и перемещение как гражданских, так и военнослужащих были найдены и наказаны за эти международные преступления", - отметила координатор проекта.

Медийная инициатива по правам человека систематизировала информацию о местах пребывания украинских пленных, чтобы содействовать поиску пропавших и помочь международным организациям, стражам порядка Украины в сборе информации.

На карте указаны данные о пунктах содержания заложников и пленных в РФ, Белоруссии и на временно оккупированных территориях Украины.

  • Литейный цех возле предприятия "Викналенд" в Дымере на Киевщине
  • Опорное общеобразовательное учебное заведение Катюжанская общеобразовательная школа I-III ступеней
  • Военный городок в Гостомеле
  • Полевой лагерь в селе Гремяч
  • Ягоднянская ООШ I-II ст.
  • СТО, с. Боромля, трасса H12
  • Отделение полиции в Тростянце
  • Железнодорожный вокзал в Тростянце
  • Балаклейский отдел полиции
  • Токмацкое отделение полиции Пологовского отдела полиции
  • Кочубеевский сельский совет
  • Беляевский УВК
  • Бериславский машиностроительный завод
  • Бериславский отдел полиции ГУНП
  • Белозерский районный суд Херсонской области
  • Херсонский апелляционный суд
  • Изолятор временного содержания в Херсоне
  • Херсонский областной совет
  • Херсонская областная государственная администрация
  • Главное управление Национальной полиции в Херсонской области
  • Управление Службы безопасности Украины в Херсоне.

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  • Луганский следственный изолятор
  • Оборудованная колония, город Первомайск
  • Суходольская исправительная колония №36
  • Свердловская исправительная колония №38
  • Калининская исправительная колония
  • Макеевская исправительная колония №32
  • Западная исправительная колония №97 в Донецке
  • Центральная районная больница в Донецке
  • Тюрьма "Изоляция" в Донецке
  • Больница №15 в Донецке
  • СИЗО №5 в Донецке
  • Снежнянская исправительная колония №127
  • Исправительная колония №120 в Молодежном
  • Старобешево
  • Фильтрационный лагерь в Сартане
  • Приазовская исправительная колония
  • Следственный изолятор в Мариуполе
  • СИЗО Новоазовск
  • Фильтрационный лагерь в Мангуше
  • Комендатура в селе Розовка
  • Отделение полиции в Мелитополе
  • Мелитопольский ГО УМВД Украины
  • Бердянский городской военный комиссариат
  • Приморская исправительная колония №145 (бывшая Бердянская исправительная колония №77)
  • Бердянский районный отдел полиции
  • Каховский отдел полиции ГУНП в Херсонской области
  • Новокаховский отдел полиции
  • Новокаховский городской отдел ДМС
  • Управление Северокрымского канала в Таврическом
  • Чаплинский РО УМВД Украины в Херсонской области
  • Новотроицкое отделение полиции
  • Каланчакское отделение полиции
  • Отель "Орхидея" в Геническе
  • Высшее профессиональное училище № 17 в Геническе
  • Детский лагерь "Слава" в Скадовске
  • Скадовское отделение полиции
  • Фильтрационный пункт в Армянске
  • Школа №1 в Любимовке
  • Побережье Арабатской стрелки
  • СИЗО №1 Симферополь
  • Гауптвахта военной комендатуры гарнизона
  • Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова в Севастополе
  • Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище им. Павла Нахимова в Севастополе.

  • Фильтрационный пункт – Наровля, Беларусь
  • Исправительный центр №1 - Анохово, Смоленская область, Россия
  • СИЗО №2 - Вязьма, Смоленская область, Россия
  • Следственный изолятор №2 - Новозыбков, Брянская область, Россия
  • Колония-поселок №3 - Сураж, Брянская область, Россия
  • Следственный изолятор №2 - Брянск, Брянская область, Россия
  • Глушково - Курская область, Россия
  • Исправительная колония №11 - Малая Локня, Курская область, Россия
  • СИЗО №2 - Старый Оскол, Белгородская обл., Россия
  • Исправительная колония №4 - Алексеева, Белгородская область, Россия
  • Шебекино - Белгородская область, Россия
  • Исправительная колония №7 - Валуйки, Белгородская область, Россия
  • Женская исправительная колония №9 - Белгородская область, Россия
  • Исправительная колония №1 - Семилуки, Воронежская область, Россия
  • СИЗО №1 - Воронеж, Воронежская область, Россия
  • СИЗО №2 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия
  • Исправительная колония №9 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия
  • СИЗО №2 - Камышин, Волгоградская область, Россия
  • Исправительная колония №19 - Суровикино, Волгоградская область, Россия
  • Мужская исправительная колония общего режима №12 - Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия
  • Исправительная колония №1 - Зверево, Ростовская область, Россия
  • Следственный изолятор №2 - Таганрог, Ростовская область, Россия
  • СИЗО №1 - Ставрополь, Ставропольский край, Россия
  • СИЗО №1 - Курск, Курская область, Россия
  • СИЗО №2 - Кашин, Тверская область, Россия
  • Тюрьма Т-2 - Енисейск, Красноярский край, Россия
  • Тюрьма - Минусинск, Красноярский край, Россия
  • СИЗО №1 - Иркутск, Иркутская область, Россия
  • СИЗО Лефортово - Москва, Россия
  • Многофункциональный миграционный центр - Сахарово, Московская область, Россия
  • СИЗО №2 - Кинешма, Ивановская область, Россия
  • Колония - Пакино, Владимирская обл., Россия
  • СИЗО №1 - Владимир, Владимирская обл., Россия
  • Исправительная колония №6 - Мелехово, Владимирская обл., Россия
  • Исправительная колония №5 - Шахтерский, Тульская область, Россия
  • Колония №1 - Донской, Тульская область, Россия
  • СИЗО №1 - Рязань, Россия
  • Колония №2 - Рязьк, Рязанская область, Россия
  • Тюрьма - Верхнеуральск, Челябинская область, Россия
  • Тюрьма - Балашов, Саратовская область, Россия.

948 гражданских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины, смогла идентифицировать инициатива по состоянию на начало апреля 2023 года.

"Их общая цифра может быть по меньшей мере в 5-7 раз больше. Информацию об удерживаемых гражданских лицах Россия не предоставляет ни их семьям, ни Украине, ни международным организациям. Больше всего таких гражданских заложников захвачено в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Киевской областях" , – сообщают авторы.

Справка. Интерактивная карта – это результат работы Медийной инициативы по правам человека по документированию международных преступлений РФ. Она содержит систематизированные данные о более ста пунктах содержания гражданских заложников и военнопленных в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины. Данные о местах содержания собраны МИПЧ во время опроса потерпевших и свидетелей.

Безосновательные задержания, взятие в заложники гражданского населения, жестокое обращение и пытки гражданских и военнопленных – это самые распространенные преступления России, фиксируемые Медийной инициативой по правам человека.

  • 28 марта была обнародована карта лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий.
Россия
Белорусь
пленние
оккупированные территории
воєнні злочини Росії
деоккупация Украины
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