Об этом информирует в Медиацентре координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко .

"Мы будем над этим работать для того, чтобы зафиксировать каждое такое место содержания, чтобы ответственные за содержание в бесчеловечных условиях и перемещение как гражданских, так и военнослужащих были найдены и наказаны за эти международные преступления", - отметила координатор проекта.

Медийная инициатива по правам человека систематизировала информацию о местах пребывания украинских пленных, чтобы содействовать поиску пропавших и помочь международным организациям, стражам порядка Украины в сборе информации.

На карте указаны данные о пунктах содержания заложников и пленных в РФ, Белоруссии и на временно оккупированных территориях Украины.

Места содержания гражданских заложников на деоккупированной территории:

Литейный цех возле предприятия "Викналенд" в Дымере на Киевщине

Опорное общеобразовательное учебное заведение Катюжанская общеобразовательная школа I-III ступеней

Военный городок в Гостомеле

Полевой лагерь в селе Гремяч

Ягоднянская ООШ I-II ст.

СТО, с. Боромля, трасса H12

Отделение полиции в Тростянце

Железнодорожный вокзал в Тростянце

Балаклейский отдел полиции

Токмацкое отделение полиции Пологовского отдела полиции

Кочубеевский сельский совет

Беляевский УВК

Бериславский машиностроительный завод

Бериславский отдел полиции ГУНП

Белозерский районный суд Херсонской области

Херсонский апелляционный суд

Изолятор временного содержания в Херсоне

Херсонский областной совет

Херсонская областная государственная администрация

Главное управление Национальной полиции в Херсонской области

Управление Службы безопасности Украины в Херсоне.

Места содержания в оккупации :

Луганский следственный изолятор

Оборудованная колония, город Первомайск

Суходольская исправительная колония №36

Свердловская исправительная колония №38

Калининская исправительная колония

Макеевская исправительная колония №32

Западная исправительная колония №97 в Донецке

Центральная районная больница в Донецке

Тюрьма "Изоляция" в Донецке

Больница №15 в Донецке

СИЗО №5 в Донецке

Снежнянская исправительная колония №127

Исправительная колония №120 в Молодежном

Старобешево

Фильтрационный лагерь в Сартане

Приазовская исправительная колония

Следственный изолятор в Мариуполе

СИЗО Новоазовск

Фильтрационный лагерь в Мангуше

Комендатура в селе Розовка

Отделение полиции в Мелитополе

Мелитопольский ГО УМВД Украины

Бердянский городской военный комиссариат

Приморская исправительная колония №145 (бывшая Бердянская исправительная колония №77)

Бердянский районный отдел полиции

Каховский отдел полиции ГУНП в Херсонской области

Новокаховский отдел полиции

Новокаховский городской отдел ДМС

Управление Северокрымского канала в Таврическом

Чаплинский РО УМВД Украины в Херсонской области

Новотроицкое отделение полиции

Каланчакское отделение полиции

Отель "Орхидея" в Геническе

Высшее профессиональное училище № 17 в Геническе

Детский лагерь "Слава" в Скадовске

Скадовское отделение полиции

Фильтрационный пункт в Армянске

Школа №1 в Любимовке

Побережье Арабатской стрелки

СИЗО №1 Симферополь

Гауптвахта военной комендатуры гарнизона

Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова в Севастополе

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище им. Павла Нахимова в Севастополе.

Места содержания за пределами Украины:

Фильтрационный пункт – Наровля, Беларусь

Исправительный центр №1 - Анохово, Смоленская область, Россия

СИЗО №2 - Вязьма, Смоленская область, Россия

Следственный изолятор №2 - Новозыбков, Брянская область, Россия

Колония-поселок №3 - Сураж, Брянская область, Россия

Следственный изолятор №2 - Брянск, Брянская область, Россия

Глушково - Курская область, Россия

Исправительная колония №11 - Малая Локня, Курская область, Россия

СИЗО №2 - Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Исправительная колония №4 - Алексеева, Белгородская область, Россия

Шебекино - Белгородская область, Россия

Исправительная колония №7 - Валуйки, Белгородская область, Россия

Женская исправительная колония №9 - Белгородская область, Россия

Исправительная колония №1 - Семилуки, Воронежская область, Россия

СИЗО №1 - Воронеж, Воронежская область, Россия

СИЗО №2 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия

Исправительная колония №9 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия

СИЗО №2 - Камышин, Волгоградская область, Россия

Исправительная колония №19 - Суровикино, Волгоградская область, Россия

Мужская исправительная колония общего режима №12 - Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия

Исправительная колония №1 - Зверево, Ростовская область, Россия

Следственный изолятор №2 - Таганрог, Ростовская область, Россия

СИЗО №1 - Ставрополь, Ставропольский край, Россия

СИЗО №1 - Курск, Курская область, Россия

СИЗО №2 - Кашин, Тверская область, Россия

Тюрьма Т-2 - Енисейск, Красноярский край, Россия

Тюрьма - Минусинск, Красноярский край, Россия

СИЗО №1 - Иркутск, Иркутская область, Россия

СИЗО Лефортово - Москва, Россия

Многофункциональный миграционный центр - Сахарово, Московская область, Россия

СИЗО №2 - Кинешма, Ивановская область, Россия

Колония - Пакино, Владимирская обл., Россия

СИЗО №1 - Владимир, Владимирская обл., Россия

Исправительная колония №6 - Мелехово, Владимирская обл., Россия

Исправительная колония №5 - Шахтерский, Тульская область, Россия

Колония №1 - Донской, Тульская область, Россия

СИЗО №1 - Рязань, Россия

Колония №2 - Рязьк, Рязанская область, Россия

Тюрьма - Верхнеуральск, Челябинская область, Россия

Тюрьма - Балашов, Саратовская область, Россия.

948 гражданских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины, смогла идентифицировать инициатива по состоянию на начало апреля 2023 года.

"Их общая цифра может быть по меньшей мере в 5-7 раз больше. Информацию об удерживаемых гражданских лицах Россия не предоставляет ни их семьям, ни Украине, ни международным организациям. Больше всего таких гражданских заложников захвачено в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Киевской областях" , – сообщают авторы.

Справка. Интерактивная карта – это результат работы Медийной инициативы по правам человека по документированию международных преступлений РФ. Она содержит систематизированные данные о более ста пунктах содержания гражданских заложников и военнопленных в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины. Данные о местах содержания собраны МИПЧ во время опроса потерпевших и свидетелей.

Безосновательные задержания, взятие в заложники гражданского населения, жестокое обращение и пытки гражданских и военнопленных – это самые распространенные преступления России, фиксируемые Медийной инициативой по правам человека.