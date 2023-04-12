Заработала интерактивная карта мест, где РФ удерживает украинских гражданских и военнопленных
В Украине заработала интерактивная карта мест, где Россия содержит украинских цивильных граждан и военнопленных
Об этом информирует в Медиацентре координатор "Медийной инициативы за права человека" Татьяна Катриченко .
"Мы будем над этим работать для того, чтобы зафиксировать каждое такое место содержания, чтобы ответственные за содержание в бесчеловечных условиях и перемещение как гражданских, так и военнослужащих были найдены и наказаны за эти международные преступления", - отметила координатор проекта.
Медийная инициатива по правам человека систематизировала информацию о местах пребывания украинских пленных, чтобы содействовать поиску пропавших и помочь международным организациям, стражам порядка Украины в сборе информации.
На карте указаны данные о пунктах содержания заложников и пленных в РФ, Белоруссии и на временно оккупированных территориях Украины.
- Литейный цех возле предприятия "Викналенд" в Дымере на Киевщине
- Опорное общеобразовательное учебное заведение Катюжанская общеобразовательная школа I-III ступеней
- Военный городок в Гостомеле
- Полевой лагерь в селе Гремяч
- Ягоднянская ООШ I-II ст.
- СТО, с. Боромля, трасса H12
- Отделение полиции в Тростянце
- Железнодорожный вокзал в Тростянце
- Балаклейский отдел полиции
- Токмацкое отделение полиции Пологовского отдела полиции
- Кочубеевский сельский совет
- Беляевский УВК
- Бериславский машиностроительный завод
- Бериславский отдел полиции ГУНП
- Белозерский районный суд Херсонской области
- Херсонский апелляционный суд
- Изолятор временного содержания в Херсоне
- Херсонский областной совет
- Херсонская областная государственная администрация
- Главное управление Национальной полиции в Херсонской области
- Управление Службы безопасности Украины в Херсоне.
:
- Луганский следственный изолятор
- Оборудованная колония, город Первомайск
- Суходольская исправительная колония №36
- Свердловская исправительная колония №38
- Калининская исправительная колония
- Макеевская исправительная колония №32
- Западная исправительная колония №97 в Донецке
- Центральная районная больница в Донецке
- Тюрьма "Изоляция" в Донецке
- Больница №15 в Донецке
- СИЗО №5 в Донецке
- Снежнянская исправительная колония №127
- Исправительная колония №120 в Молодежном
- Старобешево
- Фильтрационный лагерь в Сартане
- Приазовская исправительная колония
- Следственный изолятор в Мариуполе
- СИЗО Новоазовск
- Фильтрационный лагерь в Мангуше
- Комендатура в селе Розовка
- Отделение полиции в Мелитополе
- Мелитопольский ГО УМВД Украины
- Бердянский городской военный комиссариат
- Приморская исправительная колония №145 (бывшая Бердянская исправительная колония №77)
- Бердянский районный отдел полиции
- Каховский отдел полиции ГУНП в Херсонской области
- Новокаховский отдел полиции
- Новокаховский городской отдел ДМС
- Управление Северокрымского канала в Таврическом
- Чаплинский РО УМВД Украины в Херсонской области
- Новотроицкое отделение полиции
- Каланчакское отделение полиции
- Отель "Орхидея" в Геническе
- Высшее профессиональное училище № 17 в Геническе
- Детский лагерь "Слава" в Скадовске
- Скадовское отделение полиции
- Фильтрационный пункт в Армянске
- Школа №1 в Любимовке
- Побережье Арабатской стрелки
- СИЗО №1 Симферополь
- Гауптвахта военной комендатуры гарнизона
- Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова в Севастополе
- Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище им. Павла Нахимова в Севастополе.
- Фильтрационный пункт – Наровля, Беларусь
- Исправительный центр №1 - Анохово, Смоленская область, Россия
- СИЗО №2 - Вязьма, Смоленская область, Россия
- Следственный изолятор №2 - Новозыбков, Брянская область, Россия
- Колония-поселок №3 - Сураж, Брянская область, Россия
- Следственный изолятор №2 - Брянск, Брянская область, Россия
- Глушково - Курская область, Россия
- Исправительная колония №11 - Малая Локня, Курская область, Россия
- СИЗО №2 - Старый Оскол, Белгородская обл., Россия
- Исправительная колония №4 - Алексеева, Белгородская область, Россия
- Шебекино - Белгородская область, Россия
- Исправительная колония №7 - Валуйки, Белгородская область, Россия
- Женская исправительная колония №9 - Белгородская область, Россия
- Исправительная колония №1 - Семилуки, Воронежская область, Россия
- СИЗО №1 - Воронеж, Воронежская область, Россия
- СИЗО №2 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия
- Исправительная колония №9 - Борисоглебск, Воронежская область, Россия
- СИЗО №2 - Камышин, Волгоградская область, Россия
- Исправительная колония №19 - Суровикино, Волгоградская область, Россия
- Мужская исправительная колония общего режима №12 - Каменск-Шахтинский, Ростовская обл., Россия
- Исправительная колония №1 - Зверево, Ростовская область, Россия
- Следственный изолятор №2 - Таганрог, Ростовская область, Россия
- СИЗО №1 - Ставрополь, Ставропольский край, Россия
- СИЗО №1 - Курск, Курская область, Россия
- СИЗО №2 - Кашин, Тверская область, Россия
- Тюрьма Т-2 - Енисейск, Красноярский край, Россия
- Тюрьма - Минусинск, Красноярский край, Россия
- СИЗО №1 - Иркутск, Иркутская область, Россия
- СИЗО Лефортово - Москва, Россия
- Многофункциональный миграционный центр - Сахарово, Московская область, Россия
- СИЗО №2 - Кинешма, Ивановская область, Россия
- Колония - Пакино, Владимирская обл., Россия
- СИЗО №1 - Владимир, Владимирская обл., Россия
- Исправительная колония №6 - Мелехово, Владимирская обл., Россия
- Исправительная колония №5 - Шахтерский, Тульская область, Россия
- Колония №1 - Донской, Тульская область, Россия
- СИЗО №1 - Рязань, Россия
- Колония №2 - Рязьк, Рязанская область, Россия
- Тюрьма - Верхнеуральск, Челябинская область, Россия
- Тюрьма - Балашов, Саратовская область, Россия.
948 гражданских заложников, удерживаемых в России и на оккупированных территориях Украины, смогла идентифицировать инициатива по состоянию на начало апреля 2023 года.
"Их общая цифра может быть по меньшей мере в 5-7 раз больше. Информацию об удерживаемых гражданских лицах Россия не предоставляет ни их семьям, ни Украине, ни международным организациям. Больше всего таких гражданских заложников захвачено в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской и Киевской областях" , – сообщают авторы.
Справка. Интерактивная карта – это результат работы Медийной инициативы по правам человека по документированию международных преступлений РФ. Она содержит систематизированные данные о более ста пунктах содержания гражданских заложников и военнопленных в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины. Данные о местах содержания собраны МИПЧ во время опроса потерпевших и свидетелей.
Безосновательные задержания, взятие в заложники гражданского населения, жестокое обращение и пытки гражданских и военнопленных – это самые распространенные преступления России, фиксируемые Медийной инициативой по правам человека.
- 28 марта была обнародована карта лагерей, куда российские войска расселяют депортированных украинских детей с временно оккупированных территорий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное