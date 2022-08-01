Заработал государственный портал розыска детей "Дети войны"

Об этом на брифинге рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Из-за обстрелов и постоянных боевых действий врага количество детей, физически страдающих от войны, ежедневно увеличивается: 684 - ранены, 358 - погибли, 197 - пропали без вести и по меньшей мере 5703 - нелегально депортированы в Россию. По состоянию на 28 июля правоохранители нашли 3833 детей, еще 47 - вернули из депортации.

По поручению Офиса президента Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины вместе с Национальным информационным бюро, Офисом генерального прокурора, Национальной полицией, Секретариатом уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Офисом президента создали платформу "Дети войны".

"Этот портал создан как инструмент поиска детей, их спасения и освобождения из мест принудительного перемещения или депортации. Информация, размещенная здесь, - это наглядное свидетельство геноцида украинских детей и преступлений против человечности, которые армия России ежедневно совершает против украинского народа", - сказала Дарья Герасимчук.

Также она добавила, что у платформы две основные функции: информировать и помогать разыскивать детей.

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