Об этом сообщили в МОН .

С 18 июля 2022 года на сайте Министерства науки и образования Украины студенты смогут задать вопрос о поступлении в учреждения профессионального высшего и высшего образования, воспользовавшись чатом.

Пообщаться с консультантом можно на сайте МОН, нажав в правом нижнем углу на кнопку "Задать вопрос". Онлайн-помощники будут доступны с понедельника по четверг (09:00-17:00) и в пятницу (09:00-16:00).

Помимо получения онлайн-консультаций, поступающие могут обратиться на бесплатную горячую линию МОН по номеру 0 (800) 50-45-70.