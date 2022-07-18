Заработал чат-бот для помощи украинским абитуриентам
Сервис доступен на сайте Министерства науки и образования Украины
Об этом сообщили в МОН .
С 18 июля 2022 года на сайте Министерства науки и образования Украины студенты смогут задать вопрос о поступлении в учреждения профессионального высшего и высшего образования, воспользовавшись чатом.
Пообщаться с консультантом можно на сайте МОН, нажав в правом нижнем углу на кнопку "Задать вопрос". Онлайн-помощники будут доступны с понедельника по четверг (09:00-17:00) и в пятницу (09:00-16:00).
Помимо получения онлайн-консультаций, поступающие могут обратиться на бесплатную горячую линию МОН по номеру 0 (800) 50-45-70.
- В "Дию" добавят документы об образовании.
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