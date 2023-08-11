"Заработал больше "Барби": россияне распространили фейк о Зеленском, Нью-Йорке и республиканской партии США
Российские ресурсы распространили видео с фейковой рекламой в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским, которую якобы разместили республиканцы
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Отмечают, что на фейковой рекламе якобы изображен Зеленский и провокационная подпись "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби". Пропагандисты утверждают, что рекламу разместили республиканцы.
После верификации информации в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке было установлено, что распространенная реклама – это фейк российской пропаганды. Ее цель – дискредитация президента Украины.
В Генконсульстве отметили, что сейчас на рекламном баннере размещена реклама Lord of the rings и Harry Potter Exhibition.
- 11 августа Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 10 августа, среди них – большие потери Украины, о которых якобы сообщил так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров.
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