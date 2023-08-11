Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечают, что на фейковой рекламе якобы изображен Зеленский и провокационная подпись "Я заработал в 10 раз больше, чем фильм "Барби". Пропагандисты утверждают, что рекламу разместили республиканцы.

После верификации информации в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке было установлено, что распространенная реклама – это фейк российской пропаганды. Ее цель – дискредитация президента Украины.

В Генконсульстве отметили, что сейчас на рекламном баннере размещена реклама Lord of the rings и Harry Potter Exhibition.