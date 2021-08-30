Зарабатывали по 25 тыс. грн в день на грузовиках с "перегрузом": СБУ разоблачила патрульных на Херсонщине

Об этом передает СБУ .

Как отмкчается, на Херсонщине сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали преступную схему.

"Организовали ее трое сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области, которые привлекли местного предпринимателя в качестве посредника. Дельцы требовали по 500 грн с крупногабаритной машины за беспрепятственную перевозку сверхнормовых грузов", - говорится в сообщении.

Полицейские "проверяли" грузовик на "перегруз" на стационарных постах габаритно-весового контроля. Помогал "снимать дань" с водителей местный предприниматель - посредник.

По данным следствия, схема длилась с октября 2020 года и приносила дельцам 25 тыс. гривен "прибыли" ежедневно.

Сейчас двое участников преступной группировки задержаны. Продолжаются обыски в помещении Управления патрульной полиции области, на стационарных постах осуществления габаритно-весового контроля и по местам проживания участников схемы.

В ходе обысков изъяли большое количество наличности, платежные карточки, по которым проходило большинство расчетов.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для выявления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлению.

Решается вопрос о сообщениеи задержанным подозрения и избрании им меры пресечения.

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