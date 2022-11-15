Зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему
Чиновники Госпродпотребслужбы Одесщины брали взятки за фитосанитарные сертификаты от предприятий, экспортирующих зерно через зерновой коридор
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Сотрудники ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.
"Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников. Для сокрытия своих противоправных действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды», – сообщают в ДБР.
В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.
Уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.
"Случаи безосновательного вмешательства в работу предприятий экспортеров зерновой продукции и получение неправомерной выгоды путем блокирования их работы практически прекращены. Как результат, в государственный бюджет уплачено более ста миллионов гривен налогов от субъектов хозяйствования", - заявил во время брифинга в Одесской области Генпрокурор Андрей Костин. Пол пообещал следить за развитием ситуации.
“Если будет попытка еще раз вернуться к этой схеме, она будет разоблачена и остановлена. Это принципиальная позиция» – резюмировал Генеральный прокурор.
В настоящее время планируется принять решение об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
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