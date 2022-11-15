Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили масштабную схему поборов должностными лицами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области.

"Должностные лица брали взятки от субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют экспорт зерновых культур через морские порты Одесской области по так называемому "зерновому коридору". Все, кто хотел беспрепятственно и быстро получить фитосанитарный сертификат и другие разрешительные документы, должны были заплатить определенную сумму через посредников. Для сокрытия своих противоправных действий должностные лица определили отдельные коммерческие предприятия, под видом консультаций и фумигационных услуг экспортерам зерновых культур выступали посредниками при получении неправомерной выгоды», – сообщают в ДБР.

В рамках досудебного расследования проводится ряд обысков по месту работы и проживания фигурантов уголовного производства.

Уже изъяты деньги от незаконной деятельности, документальные материалы, а также другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.

"Случаи безосновательного вмешательства в работу предприятий экспортеров зерновой продукции и получение неправомерной выгоды путем блокирования их работы практически прекращены. Как результат, в государственный бюджет уплачено более ста миллионов гривен налогов от субъектов хозяйствования", - заявил во время брифинга в Одесской области Генпрокурор Андрей Костин. Пол пообещал следить за развитием ситуации.

“Если будет попытка еще раз вернуться к этой схеме, она будет разоблачена и остановлена. Это принципиальная позиция» – резюмировал Генеральный прокурор.

В настоящее время планируется принять решение об объявлении подозрений должностным лицам причастным к сделке в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.