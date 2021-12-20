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Зарабатывали десятки миллионов гривен: за 2021 год в Украине выявили более 100 схем подделки COVID-сертификатов
В течение 2021 года в Украине разоблачили более 100 группировок, подделывавших COVID-сертификаты. Более 40 организаторам злонамеренных схем сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации следствия, злоумышленники создавали собственную "разветвленную сеть центров" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные доходы в десятки миллионов гривен.
Всего за 2021 год выявили более 100 схем по подделке COVID-документов. Организаторам более 40 из них вручили подозрения.
Также были установлены случаи внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.
Во время спецопераций в Киеве, Львовской и Ривненской областях сотрудники СБУ разоблачили три сети по продаже поддельных медицинских документов.
Злоумышленники производили фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Кроме того, они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.
Клиентов находили на специальных интернет-платформах и через собственные связи в турфирмах и медучреждениях.
В Чернигове ликвидировали схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно мошенники продавали их более чем 1,5 тыс. человек, планировавшим выезд за границу.
В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники спецслужб выявили сеть, организованную владельцами нескольких местных турфирм. В пакет документов для выезда за границу они предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.
По информации следствия, злоумышленники создавали собственную "разветвленную сеть центров" в разных регионах нашей страны, что позволяло им получать незаконные ежемесячные доходы в десятки миллионов гривен.
Всего за 2021 год выявили более 100 схем по подделке COVID-документов. Организаторам более 40 из них вручили подозрения.
Также были установлены случаи внесения недостоверных сведений в электронные медицинские реестры.
Во время спецопераций в Киеве, Львовской и Ривненской областях сотрудники СБУ разоблачили три сети по продаже поддельных медицинских документов.
Злоумышленники производили фальшивые свидетельства о вакцинации и справки о результатах ПЦР-тестов. Кроме того, они подделывали COVID-документы, якобы выданные иностранными медучреждениями.
Клиентов находили на специальных интернет-платформах и через собственные связи в турфирмах и медучреждениях.
В Чернигове ликвидировали схему изготовления фальшивых международных свидетельств о вакцинации. Ежемесячно мошенники продавали их более чем 1,5 тыс. человек, планировавшим выезд за границу.
В Харькове и Ивано-Франковске сотрудники спецслужб выявили сеть, организованную владельцами нескольких местных турфирм. В пакет документов для выезда за границу они предлагали своим клиентам фейковые справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования.
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