"Зарабатывали" более 5 млн грн ежемесячно: СБУ разоблачила крупнейшую в Украине сеть по подделке COVID-сертификатов
В Киеве ликвидировали самую большую в Украине "схему" по изготовлению фальшивых справок о COVID-вакцинации. К ней были причастны врачи
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники за деньги предлагали ложные международные COVID-сертификаты.
Они зарабатывали более 5 млн. грн в месяц. В СБУ подчеркивают, что это самая большая в Украине сеть по подделке справок о вакцинации.
Следствие выяснило, что организаторами "схемы" были двое киевлян. Также они привлекли главврачей и шестерых семейных врачей из нескольких областей Украины.
За разные суммы денег злоумышленники вносили сведения о "клиентах" в электронную систему eHealth, чтобы затем скачать в портал "Действие".
Для передачи "списков" на оформление поддельных сертификатов злоумышленники привлекали посредников, через которых поддерживали связь и передавали деньги.
Организаторам сети по подделке COVID-сертификатов сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Следствие устанавливает обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.
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