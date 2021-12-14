"Зарабатывали" более 5 млн грн ежемесячно: СБУ разоблачила крупнейшую в Украине сеть по подделке COVID-сертификатов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Злоумышленники за деньги предлагали ложные международные COVID-сертификаты.



Они зарабатывали более 5 млн. грн в месяц. В СБУ подчеркивают, что это самая большая в Украине сеть по подделке справок о вакцинации.



Следствие выяснило, что организаторами "схемы" были двое киевлян. Также они привлекли главврачей и шестерых семейных врачей из нескольких областей Украины.



За разные суммы денег злоумышленники вносили сведения о "клиентах" в электронную систему eHealth, чтобы затем скачать в портал "Действие".



Для передачи "списков" на оформление поддельных сертификатов злоумышленники привлекали посредников, через которых поддерживали связь и передавали деньги.



Организаторам сети по подделке COVID-сертификатов сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.



Следствие устанавливает обстоятельства преступления и лица, причастные к нему.

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