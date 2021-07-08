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Запустили самолет: РФ устроила провокацию и сорвала пресс-конференцию лидеров Испании и Литвы

8 июля, 2021 четверг
14:46

Россия запустила самолет и сорвала пресс-конференцию лидеров Литвы и Испании, которая должна была пройти 8 июля

Об этом сообщает El Mundo .

Как отмечается, сегодня, 8 июля, на военной базе НАТО в Шауляе (Литва) должна была пройти пресс-конференция лидеров Литвы Гитанас Науседа и Испании Педро Санчеса.

Сообщается, что Санчес и Науседа посещали военную базу НАТО, на которой несут службу 134 испанских военных. Сигнал тревоги прозвучал во время выступления литовского лидера.

Во время выступления литовского лидера внезапно прозвучал сигнал тревоги Alfa, который означает серьезный инцидент, а не обучение, в результате чего пресс-конференция была прервана.

Как оказалось, военная база зафиксировала неопознанный российский самолет без плана полета, и на его перехват подняли два истребителя.

По данным El Mundo, это обычная практика российской авиации. Самолет летел над Балтийским морем, но без идентификации и без какой-либо предварительной связи с диспетчерскими вышками. Во многих случаях эти маневры заставляют корректировать воздушные маршруты гражданской авиации.

Также сообщается, что в связи с визитом лидеров Испании и Литвы планировался показательный вылет истребителей, но план полета был изменен в связи с реальной угрозой с российской стороны.

Впоследствии, Санчес прокомментировал инцидент, заявив, что это является "реальным подтверждением" важности испанского присутствия в Балтийском регионе.
 

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Россия
Испания
Литва
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