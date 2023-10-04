Запустили салют в честь дня рождения: в Чернигове задержали двух горожан в нетрезвом состоянии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской полиции.

Отмечается, что, несмотря на все запреты в период действия военного положения, 45-летний мужчина и 40-летняя женщина ночью запустили фейерверк в сквере на улице Ивана Мазепы в Чернигове.

Фото: Полиция Черниговщины / фейсбук

Свои действия находившиеся в нетрезвом состоянии правонарушители объяснили тем, что праздновали день рождения женщины. С места происшествия правоохранители изъяли использованную пиротехнику.

Фото: Полиция Черниговщины / фейсбук

Фото: Полиция Черниговщины / фейсбук

По этому факту полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве. Фигурантам грозит заключение сроком до пяти лет.

Примечание : согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.