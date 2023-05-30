Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Еще в 1999 году российская ФСБ совершила целый ряд терактов на территории РФ, и это привело к организации и проведению Второй чеченской войны. По всей вероятности, ФСБ пытается таким образом сцементировать российский народ, чтобы они активно приобщились к участию в так называемой спецоперации. С технической точки зрения организовывать запуски дронов в сторону Москвы, чтобы они попали в дома - нет смысла. Я не вижу военной логики в таких действиях. Думаю, что представители Генштаба Украины тоже не видят такой логики", - считает Селезнев.

По словам военного эксперта, с помощью БПЛА логично уничтожать вражеские военные объекты.

"Нужно уничтожать места сосредоточения личного состава, бронетехники, склады БК, командные пункты, пункты управления и связи врага. Целиться в дома – это нерационально с военной точки зрения. В Москве по жилым домам работало либо ФСБ, либо работали тамошние партизаны. Потому что партизанское движение на территории РФ начинает набирать обороты. По всей вероятности, состоялась акция со стороны российских партизан, чтобы разрушить путинский режим", - подчеркнул Селезнев.

Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.







