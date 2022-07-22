Запуск "Северного потока – 2" категорически невозможен, - вице-канцлер Германии
Запуск трубопровода "категорически невозможен", поскольку это означает увеличение зависимости от российского газа, а Европа не может этого допустить
Об этом сообщил вице-канцлер Германии и министр по экономике и защите климата Роберт Габек.
"Это означало бы поднять белый флаг", – сказал он.
Таким образом, Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2". Отвечая на вопрос управления газовым кризисом, Габек отметил, что Германия до сих пор достаточно хорошо переживала кризис.
"Мы сильная страна с сильным взаимодействием между людьми. Путин увидит, насколько мы сильные", - добавил он.
Накануне Габек представил "пакет энергетической безопасности" , чтобы отреагировать на предстоящий дефицит газа и энергии осенью и зимой новыми мерами.
- 20 июля глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предположила полное прекращение газопоставок со стороны РФ. Комиссия предлагает новый регламент, который установит цель для всех государств-членов ЕС по сокращению спроса на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
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