Запуск "Северного потока - 2" будет зависеть от ситуации в Украине, - Боррель

Об этом он сказал в интервью изданию "Дождь".



Боррель подчеркнул, что запуск газопровода будет зависеть от общего положения.



"Если что-то серьезное произойдет в Украине, и это может быть, допустим, как вы сказали, война, но не обязательно война, это может быть просто какая-то тревожная ситуация, - в любом случае стимула для запуска "Северного потока - 2" не будет", - сказал дипломат.



Он отметил, что за запуск "Северного потока - 2" отвечает Германия, а у Еврокомиссии нет полномочий для остановки газопровода.



По словам Борреля, Евросоюз не выступает против "Северного потока - 2", но не считает проект приоритетным, поскольку его запуск "не поможет усилить независимость ЕС от поставок газа из России".

Напомним, в Германии заявили, что сертификация российского газопровода "Северный поток - 2" в первом полугодии 2022 года выглядит маловероятной.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что российский газовый монополист Газпром манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока - 2".