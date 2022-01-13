Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий вокруг Украины, - Боррель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что судьба газопровода "Северный поток-2" будет зависеть от поведения России в отношении Украины
Об этом глава европейской дипломатии сказал после встречи министров обороны ЕС в Бресте, сообщает Reuters .
По его словам, функционирование "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий в Украине и поведения Москвы.
"Вы не можете себе представить, что мы думаем с одной стороны о введении санкций против России, на всякий случай, а с другой – об открытии инфраструктуры. Это, безусловно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно", - заявил Боррель.
Представитель ЕС отметил, что если Россия прибегнет к деэскалации, решение об открытии газопровода между Россией и Германией будет в руках германских и европейских регуляторов.
- Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.
- Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил , что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
- Президент РФ Владимир Путин заявил , что "Северный поток-2" готов к работе.
- В МИД РФ предположили , что "Северный поток-2" могут не сертифицироваться.
- Издание Politico сообщило , что Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока-2".
- 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.
- Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила , что не стоит связывать "Северный поток-2" с агрессией России в отношении Украины.
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