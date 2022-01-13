Запуск "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий вокруг Украины, - Боррель

Об этом глава европейской дипломатии сказал после встречи министров обороны ЕС в Бресте, сообщает Reuters .



По его словам, функционирование "Северного потока-2" будет зависеть от развития событий в Украине и поведения Москвы.



"Вы не можете себе представить, что мы думаем с одной стороны о введении санкций против России, на всякий случай, а с другой – об открытии инфраструктуры. Это, безусловно, связано с военной ситуацией в Украине, это очевидно", - заявил Боррель.



Представитель ЕС отметил, что если Россия прибегнет к деэскалации, решение об открытии газопровода между Россией и Германией будет в руках германских и европейских регуляторов.

Напомним, 18 января первую нить газопровода "Северный поток-2" заполнили техническим газом.

Председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко сообщил , что Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) разрешило Нафтогазу принять участие в сертификации "Северного потока-2".

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятен в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что "Северный поток-2" готов к работе.

В МИД РФ предположили , что "Северный поток-2" могут не сертифицироваться.

Издание Politico сообщило , что Сенат США до 14 января может утвердить санкции против "Северного потока-2".

10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявила , что не стоит связывать "Северный поток-2" с агрессией России в отношении Украины.