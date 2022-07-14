Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, недавно российские оккупанты в своих пропагандистских медиа заявили о планах по возобновлению работы Северодонецкого "Азота".



В свою очередь Group DF, в состав которого входит завод, отметили, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината. Кроме того, запустить процесс невозможно без соответствующих специалистов.



Гайдай напомнил, что в результате обстрелов войсками РФ были повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала также практически вся инфраструктура предприятия, включая системы водоснабжения и водоочистки, системы энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки). Обстрелами также были разрушены два хранилища метанола и повреждены четыре хранилища КАС.



"Система электроснабжения "Азота" полностью разрушена. Завод не может получать электроэнергию ни от Луганского энергетического объединения (повреждены опоры и силовые трансформаторы в пунктах Лисичанская-110, Юбилейная, Счастье), ни от подстанции Кременская 500 кВ (станцию разбит" ", – сообщил Гайдай.



Он также отметил, что разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб Северодонецку, поскольку до начала боевых действий предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.



"Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно. Они умышленно подвергают людей опасности", - добавил глава ОВА.



Гайдай подчеркнул, что попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всей области. Возобновление работы пока просто невозможно из-за масштабных разрушений.

Напомним, 14 июля стало известно, что международная группа компаний Group DF потеряла контроль над "Северодонецким объединением "Азот" в Луганской области.

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