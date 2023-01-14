Запуск ракет по Киеву утром 14 января мог быть с территории Беларуси, - военный аналитик Гетьман
Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны считает, если запущенная ракета не была дальнобойной, значит запуск был с белорусской территории
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Об утренних обстрелах Киева и почему наша ПВО не увидела эту атаку, а тревога уже прозвучала после взрывов, потому что мы некоторые баллистические ракеты пока не можем своевременно уничтожать. Именно для таких ракет нам нужен, и скоро будет, комплекс Patriot, потому что это как раз противоракетная оборона, и он должен бороться с баллистическими ракетами", – объяснил военный аналитик.
Алексей Гетьман отметил вопрос о том, откуда эти ракеты запускались, потому что все говорят о запуске с севера.
"Здесь есть только два варианта. Если это, например, "Искандер" или "Fateh-110", "Zolfaghar", которые каким-то образом россияне смогли приобрести в Иране, то тогда можно предположить, что эти ракеты летели с севера, где-то с Мурманска, потому что эти ракеты имеют относительно большую дальность 500-700 км, а если это была переработана баллистическая ракета С-300, то она имеет максимальную дальность 300 км, и то это с преувеличением. а переработанный С-300 или " Точка-У ", или еще что-то, тогда запуск был из Беларуси. И еще очень важно, почему мы не увидели ракету, потому что это не была крылатая ракета морского базирования, также это не была ракета воздушного базирования, а эта ракета выпускалась именно из наземного базирования.Соответственно, если это была не какая-то дальнобойная ракета, значит запуск был с территории Беларуси, и это была прямая атака на Украину, поэтому, по моему личному мнению, мы должны сделать ответный удар. ", – сказал Гетьман.
- Утром 14 января жители столицы слышали звуки взрывов
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что вероятно, РФ 14 января атаковала Киев баллистическими ракетами с северного направления.
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