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Запуск 8 ракет по Виннице состоялся ориентировочно с территории Приднестровья, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что ракеты, попавшие в аэропорт в Виннице, были запущены с территории Приднестровья
Об этом он сообщил в Facebook.
"Враг выпустил 8 ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - сказал Игнат.
- Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.
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2022, воскресенье
6 мартa
17:00
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