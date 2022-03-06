Запуск 8 ракет по Виннице состоялся ориентировочно с территории Приднестровья, - пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ

Об этом он сообщил в Facebook.



"Враг выпустил 8 ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - сказал Игнат.

Напомним, 6 марта Россия выпустила по Виннице 8 ракет и полностью разрушила аэропорт.