"Запугать общество и побуждать к миру": депутат райсовета Ткачук о мотивации РФ бить по Харьковщине

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

"Это трудно связать с событиями на фронте, потому что эти обстрелы никак не влияют на ход событий на линии фронта. Я думаю, что здесь несколько другие причины. Причины в том, что нужно максимально запугать общество, максимально поднять градус ненависти и, возможно, побуждение к миру, как это считают путинисты", – отметил он.

Ткачук добавил, что именно поэтому армия РФ отказалась от использования неточных и ненадежных комплексов С-300, которыми они били по Слобожанщине, потому что часть этих ракет "просто оставалась на Белгородщине не долетев или упав".

"Поэтому они перешли к террору дорогими ракетами "Искандер", достаточно точными, быстрыми, это баллистические ракеты. И потому речь идет о слове "геноцид" в случае села Гроза. И это все нагнетание, сегодня еще и Волчанск добавляется, я не думаю, что они остановятся - будут дальше продолжать, потому что военных целей здесь нет близко, а из того, что происходит сейчас в селе Гроза - это ужас", - подчеркнул он.

Обстрелы Харьковщины

Напомним, 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика. Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что в кафе на момент удара был поминальный обед, поэтому там было так много людей. Всего в селе проживает чуть более 300 человек.

Утром 6 октября российская оккупационная армия атаковала Харьков. Под завалами нашли мертвого 10-летнего мальчика, а позже – его бабушку.

Также в пятницу, 6 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате пострадали 3 человека.