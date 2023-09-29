"Запугали республиканскую партию": Байден назвал соратников Трампа экстремистами

Об этом сообщает CNN .

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основных убеждений нашей демократии: движение MAGA. Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугана экстремистами MAGA", - сказал Байден, выступая в штате Аризона.

Он добавил, что движение MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой) может подорвать устои демократии в США.

"Их план, если он будет реализован, коренным образом изменит институты американской демократии, как мы их знаем. Мы все должны помнить: демократиям не обязательно погибать от оружия. Они могут умереть, когда люди молчат, когда они не могут встать" , – подчеркнул Байден, намекая на недавнее заявление Трампа, что глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заслуживает казни.

Президент США назвал молчание республиканцев по этому поводу "оглушительным".