"Запугали республиканскую партию": Байден назвал соратников Трампа экстремистами
Глава Белого дома Джо Байден назвал соратников экспрезидента США Дональда Трампа по движению MAGA экстремистами и угрозой демократии
Об этом сообщает CNN .
"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основных убеждений нашей демократии: движение MAGA. Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугана экстремистами MAGA", - сказал Байден, выступая в штате Аризона.
Он добавил, что движение MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой) может подорвать устои демократии в США.
"Их план, если он будет реализован, коренным образом изменит институты американской демократии, как мы их знаем. Мы все должны помнить: демократиям не обязательно погибать от оружия. Они могут умереть, когда люди молчат, когда они не могут встать" , – подчеркнул Байден, намекая на недавнее заявление Трампа, что глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заслуживает казни.
Президент США назвал молчание республиканцев по этому поводу "оглушительным".
- 26 сентября суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве по делу по иску генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
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