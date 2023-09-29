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"Запугали республиканскую партию": Байден назвал соратников Трампа экстремистами

29 сентября, 2023 пятница
06:31
Мир

Глава Белого дома Джо Байден назвал соратников экспрезидента США Дональда Трампа по движению MAGA экстремистами и угрозой демократии

Об этом сообщает CNN .

"Сейчас в Америке происходит что-то опасное. Существует экстремистское движение, которое не разделяет основных убеждений нашей демократии: движение MAGA. Нет сомнений, что сегодняшняя Республиканская партия руководствуется и запугана экстремистами MAGA", - сказал Байден, выступая в штате Аризона.

Он добавил, что движение MAGA (Make America Great Again – Сделаем Америку снова великой) может подорвать устои демократии в США.

"Их план, если он будет реализован, коренным образом изменит институты американской демократии, как мы их знаем. Мы все должны помнить: демократиям не обязательно погибать от оружия. Они могут умереть, когда люди молчат, когда они не могут встать" , – подчеркнул Байден, намекая на недавнее заявление Трампа, что глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заслуживает казни.

Президент США назвал молчание республиканцев по этому поводу "оглушительным".

Джо Байден
Дональд Трамп
республиканцы
выборы в США
США
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