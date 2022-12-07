Запрос "Украина" вошел в топ поиска Google в 2022 году
Американская компания Google подвела итоги тем, интересовавших пользователей по всему миру за 2022 год, в топах запросов оказалась Украина
Об этом сообщает Google .
Запрос "Украина" возглавил рейтинг самых разыскиваемых новостей за год. Также в топе оказались "Смерть Королевы Елизаветы" и "результаты выборов". Вместе с "Украиной" пользователи искали "человеческие жертвы", "пожертвования" и "беженцы".
По всеобщему поиску Украина заняла третье место - этот запрос опередила игра "Wordle" и турнир "India vs England".
- Google также обнародовал самые популярные запросы украинцев в 2022 году - чаще всего украинцы искали "карту воздушных тревог", больше всего интересовал людей Арестович, а первое место в списке покупок занял генератор.
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