Запреты сроком на 50 лет: правительство предложило СНБО ввести санкции против Ирана
Кабинет Министров внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных санкций к Ирану
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 апреля.
"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж – мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Правительство предлагает ввести санкции на 50 лет. Они включают:
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины резидентами Ирана;
- запрещение передавать резидентам Ирана технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;
- запрещение осуществления инвестиций в Иран и в/на пользу резидентов страны;
- остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;
- запрещение регистрации Нацбанком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана;
- ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" с резидентами Ирана (полный запрет). Также предусмотрено ограничение торговых операций с услугами, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с упомянутыми операциями.
Предложенные санкции вступят в силу после того, как соответствующее решение примет СНБО, введет его в действие президент Украины и утвердит постановлением Верховная Рада.
- 28 февраля канадское правительство ввело новые санкции против иранских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
- 20 марта ЕС расширил и продлил санкции против Ирана за нарушение прав человека
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.52
Покупка 37.52Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 41.03Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное