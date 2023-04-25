Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 апреля.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж – мы усилим наши аргументы. Также будем работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира. Агрессия против Украины не останется безнаказанной. Точно так же не останется безнаказанной помощь агрессору", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Правительство предлагает ввести санкции на 50 лет. Они включают:

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины резидентами Ирана;

запрещение передавать резидентам Ирана технологии, права на объекты права интеллектуальной собственности;

запрещение осуществления инвестиций в Иран и в/на пользу резидентов страны;

остановка обслуживания электронных платежных средств (в том числе переводов, расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана;

запрещение регистрации Нацбанком Украины международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана;

ограничение торговых операций с товарами, на международные передачи которых распространяется действие Закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" с резидентами Ирана (полный запрет). Также предусмотрено ограничение торговых операций с услугами, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с упомянутыми операциями.

Предложенные санкции вступят в силу после того, как соответствующее решение примет СНБО, введет его в действие президент Украины и утвердит постановлением Верховная Рада.