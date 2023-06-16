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OPINION

Запретом УПЦ МП должно заняться государство

Евстратий Зоря
16 июня, 2023 пятница
18:06
Мнение

Последствия игнорирования руководством МПвУ реальности: 85% опрошенных в Украине поддерживают ограничения деятельности МП, в частности 2/3 - полный запрет — данные соцопроса

После российского широкомасштабного вторжения один из острых вопросов украинского общества касался функционирования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В конце 2022 г. после ряда резонансных дел против представителей этой Церкви, КМИС задавал вопрос о целесообразной политике власти. В период до мая 2023 ситуация вокруг УПЦ (МП) сохраняла высокую напряженность (особенно в контексте Киево-Печерской лавры), поэтому КМИС снова задал аналогичный вопрос.

По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года, до 85% сейчас стало больше украинцев, которые считают, что государство так или иначе должно вмешаться в деятельность УПЦ (МП).

В частности, с 54 до 66% стало больше тех, кто считает, что эта Церковь должна быть полностью запрещена в Украине. Еще 19% выступают за несколько более "мягкий" подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года - 24%).

В то же время, с 12% до 6% стало меньше респондентов, по мнению которых, ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

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Во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на Востоке до 88% на Западе и в Центре) выступают за проактивную позицию государства по вопросу деятельности УПЦ (МП). Даже на Юге и Востоке только соответственно 9% и 11% говорят о невмешательстве в деятельность УПЦ (МП). В то же время на Юге и Востоке чуть меньше выступающих за полный запрет (58% и 50%). Впрочем, даже на Юге и Востоке есть тенденция к более жесткому отношению. Так, на Юге с 48% до 58%, а на Востоке с 41% до 50% стало больше тех, кто поддерживает полный запрет Церкви.

А. Грушецкий, комментарии к результатам опроса:

"Как и в течение 2022 года, так и сейчас Украинская Православная Церковь Московского Патриархата продолжает деятельность, из-за которой ее восприятие среди населения остается и даже усиливается как "пятая колонна Кремля".

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Рост поддержки полного запрета УПЦ (МП) свидетельствует, что в последних острых противостояниях (например Киево-Печерская лавра) более убедительными для общественности были аргументы критиков этой Церкви.

Неспособность "на практике" доказать подлинность разрыва с РПЦ, "последствия" деятельности в Киево-Печерской лавре, вялая (или просто отсутствует) реакция на своих священнослужителей-предателей и беспомощная тишина в ответ на аннексию своих епархий (таких, как Бердянской) отрицательное отношение к Церкви".

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Об авторе. Евстратий Зоря, архиерей Православной церкви Украины, архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Священного Синода, заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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