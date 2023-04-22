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Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей

22 апреля, 2023 суббота
13:09
Общество

В Днепре создана петиция с предложением запретить деятельность УПЦ МП на территории города. Инициаторы указывают, что это коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине

Об этом говорится на платформе электронных петиций e-DEM.

Авторы петиции отмечают, что, начиная с ноября 2022-го, сотрудники СБУ провели ряд обысков храмов УПЦ. В ходе следственных действий нашли пророссийскую литературу, переписку с московскими кураторами и паспорта РФ.

"Представители УПЦ МП неоднократно были замечены в коллаборационизме, связях с оккупантами, оправдании российской агрессии, украинофобских высказываниях и других преступлениях против Украины. Украинцы так и не услышали от ключевых иерархов УПЦ МП осуждения российской агрессии", - говорится в сообщении.

По мнению инициаторов запрета, функционирование вражеской церкви, выполняющей пропагандистские, шпионские и другие подрывные задачи врага – это угроза национальной безопасности Украины. Они отмечают, что на март 2023 года, согласно социологическим опросам, более 60% украинцев поддерживают запрет этой организации на территории Украины.

Для рассмотрения инициативы петиция должна набрать 3 тысячи подписей – по состоянию на 22 апреля идею поддержали не менее 1300 человек.

  • Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП) - о запрете аффилированной с РФ церкви и об упрощенном переходе общин.
  • Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства по 61 священнослужителю УПЦ МП. Двух священников московского патриархата удалось обменять на украинских военнослужащих.
Днепр
УПЦ МП
Война с Россией
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