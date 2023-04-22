Запретить в Днепре церковь Московского патриархата: для рассмотрения петиции нужно 3 тысячи подписей
В Днепре создана петиция с предложением запретить деятельность УПЦ МП на территории города. Инициаторы указывают, что это коллаборационистская организация, которая де-факто выполняет роль структурного подразделения ФСБ в Украине
Об этом говорится на платформе электронных петиций e-DEM.
Авторы петиции отмечают, что, начиная с ноября 2022-го, сотрудники СБУ провели ряд обысков храмов УПЦ. В ходе следственных действий нашли пророссийскую литературу, переписку с московскими кураторами и паспорта РФ.
"Представители УПЦ МП неоднократно были замечены в коллаборационизме, связях с оккупантами, оправдании российской агрессии, украинофобских высказываниях и других преступлениях против Украины. Украинцы так и не услышали от ключевых иерархов УПЦ МП осуждения российской агрессии", - говорится в сообщении.
По мнению инициаторов запрета, функционирование вражеской церкви, выполняющей пропагандистские, шпионские и другие подрывные задачи врага – это угроза национальной безопасности Украины. Они отмечают, что на март 2023 года, согласно социологическим опросам, более 60% украинцев поддерживают запрет этой организации на территории Украины.
Для рассмотрения инициативы петиция должна набрать 3 тысячи подписей – по состоянию на 22 апреля идею поддержали не менее 1300 человек.
- Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП) - о запрете аффилированной с РФ церкви и об упрощенном переходе общин.
- Служба безопасности Украины возбудила уголовные производства по 61 священнослужителю УПЦ МП. Двух священников московского патриархата удалось обменять на украинских военнослужащих.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное