Об этом говорится на платформе электронных петиций e-DEM.

Авторы петиции отмечают, что, начиная с ноября 2022-го, сотрудники СБУ провели ряд обысков храмов УПЦ. В ходе следственных действий нашли пророссийскую литературу, переписку с московскими кураторами и паспорта РФ.

"Представители УПЦ МП неоднократно были замечены в коллаборационизме, связях с оккупантами, оправдании российской агрессии, украинофобских высказываниях и других преступлениях против Украины. Украинцы так и не услышали от ключевых иерархов УПЦ МП осуждения российской агрессии", - говорится в сообщении.

По мнению инициаторов запрета, функционирование вражеской церкви, выполняющей пропагандистские, шпионские и другие подрывные задачи врага – это угроза национальной безопасности Украины. Они отмечают, что на март 2023 года, согласно социологическим опросам, более 60% украинцев поддерживают запрет этой организации на территории Украины.

Для рассмотрения инициативы петиция должна набрать 3 тысячи подписей – по состоянию на 22 апреля идею поддержали не менее 1300 человек.