Запретили и отобрали землю: еще одна громада Хмельнитчины отказалась от УПЦ (МП)
На территории Летичевской территориальной громады на Хмельнитчине приняли решение о запрете деятельности УПЦ (МП)
Об этом сообщил Летичевский поселковый голова Игорь Тысячный, пишет Суспильное.
По словам головы, решение о запрете УПЦ (МП) на территории громады поддержали 18 депутатов.
Таким образом, на 36-й сессии VIII созыва Летичевского поселкового совета принято соответствующие решения: запретить деятельность УПЦ московского патриархата на территории Летичевской громады, прекратить права постоянного пользования земельными участками религиозным организациям и обратиться в Кабинет Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требования Закона Украины", - отметил он.
- Напомним, в субботу, 8 апреля, у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники московского патриархата.
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