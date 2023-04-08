Об этом сообщил Летичевский поселковый голова Игорь Тысячный, пишет Суспильное.

По словам головы, решение о запрете УПЦ (МП) на территории громады поддержали 18 депутатов.

Таким образом, на 36-й сессии VIII созыва Летичевского поселкового совета принято соответствующие решения: запретить деятельность УПЦ московского патриархата на территории Летичевской громады, прекратить права постоянного пользования земельными участками религиозным организациям и обратиться в Кабинет Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требования Закона Украины", - отметил он.