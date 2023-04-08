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Запретили и отобрали землю: еще одна громада Хмельнитчины отказалась от УПЦ (МП)

8 апреля, 2023 суббота
14:15
Общество

На территории Летичевской территориальной громады на Хмельнитчине приняли решение о запрете деятельности УПЦ (МП)

Об этом сообщил Летичевский поселковый голова Игорь Тысячный, пишет Суспильное.

По словам головы, решение о запрете УПЦ (МП) на территории громады поддержали 18 депутатов.

Таким образом, на 36-й сессии VIII созыва Летичевского поселкового совета принято соответствующие решения: запретить деятельность УПЦ московского патриархата на территории Летичевской громады, прекратить права постоянного пользования земельными участками религиозным организациям и обратиться в Кабинет Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требования Закона Украины", - отметил он.

  • Напомним, в субботу, 8 апреля, у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники московского патриархата.
Украина
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