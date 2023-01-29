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Запрет выезда за границу для депутатов и чиновников укрепляет представление властей о безнаказанности, - нардеп Вятрович

29 января, 2023 воскресенье
17:24
Общество

Распоряжения о запрете выезда за границу депутатам всех уровней и чиновникам не помогут обороноспособности страны и укрепляют представление нынешней власти в безнаказанности и являются нарушением европейских принципов того, как должна работать власть

Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

"Что касается господина Тищенко и его тайских и вьетнамских каникул. Очень досадно, что его абсолютную безответственность власти используют для того, чтобы усилить свое влияние. В частности, на оппозицию. Эти распоряжения о запрете выезда за границу депутатам всех уровней и чиновникам - на самом деле вряд ли помогут обороноспособности страны. Они укрепляют представление нынешней власти в безнаказанности и не приближают нас к Европе, потому что являются нарушением европейских принципов того, как должна работать власть", - считает нардеп.

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  • 23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
  • 26 января стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.
  • В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.
  • В тот же день Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд и напомнил, что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО.
  • Впоследствии Тищенко заявил, что отправился в Таиланд и Вьетнам, чтобы "развивать дружеские отношения в Азии".
  • 27 января Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа".

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Верховная Рада
Владимир Вятрович
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