Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

"Что касается господина Тищенко и его тайских и вьетнамских каникул. Очень досадно, что его абсолютную безответственность власти используют для того, чтобы усилить свое влияние. В частности, на оппозицию. Эти распоряжения о запрете выезда за границу депутатам всех уровней и чиновникам - на самом деле вряд ли помогут обороноспособности страны. Они укрепляют представление нынешней власти в безнаказанности и не приближают нас к Европе, потому что являются нарушением европейских принципов того, как должна работать власть", - считает нардеп.

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23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

26 января стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.

В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.

В тот же день Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд и напомнил, что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО.

Впоследствии Тищенко заявил, что отправился в Таиланд и Вьетнам, чтобы "развивать дружеские отношения в Азии".

27 января Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа".