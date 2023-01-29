Запрет выезда за границу для депутатов и чиновников укрепляет представление властей о безнаказанности, - нардеп Вятрович
Распоряжения о запрете выезда за границу депутатам всех уровней и чиновникам не помогут обороноспособности страны и укрепляют представление нынешней власти в безнаказанности и являются нарушением европейских принципов того, как должна работать власть
Об этом в эфире Еспресо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.
"Что касается господина Тищенко и его тайских и вьетнамских каникул. Очень досадно, что его абсолютную безответственность власти используют для того, чтобы усилить свое влияние. В частности, на оппозицию. Эти распоряжения о запрете выезда за границу депутатам всех уровней и чиновникам - на самом деле вряд ли помогут обороноспособности страны. Они укрепляют представление нынешней власти в безнаказанности и не приближают нас к Европе, потому что являются нарушением европейских принципов того, как должна работать власть", - считает нардеп.
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- 23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
- 26 января стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.
- В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.
- В тот же день Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд и напомнил, что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО.
- Впоследствии Тищенко заявил, что отправился в Таиланд и Вьетнам, чтобы "развивать дружеские отношения в Азии".
- 27 января Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга Народа".
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