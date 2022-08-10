Петиция зарегистрирована под №22/146438-еп.

Автор петиции Тарас Сиромский аргументирует свою позицию тем, что запрет порнографии развивает коррупцию и вредит экономике Украины.

"У большинства развитых государств нет запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, - может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", - пишет автор.

Также, по мнению Сиромского, запрет на порнографию порождает коррупцию, ведь законодательство четко не определяет, что именно можно считать порнографией, а что – эротическим контентом, который разрешен.

В качестве аргумента за легализацию порнографии автор петиции называет бесполезное расходование государственных средств на работу киберполиции, которая могла бы заниматься более "важными" делами.

"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиск "преступников", хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления, вместо того чтобы действия киберполиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того чтобы выделить средства на украинизацию интернета", – говорится в петиции.

Также в петиции говорится, что в законе не прописано, в каком случае эротика – это искусство, а в каком – порнография.

"Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят", - пишет автор петиции.

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и опубликовать ответ на нее. В дальнейшем он может поручить изучение этого вопроса другим правительственным инстанциям.

Ранее на сайте президента зарегистрировали петицию "Дать Борису Джонсону гражданство Украины и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины".

На сайте президента Украины петиция с просьбой запретить гражданам страны-агрессора въезд в Украину в ближайшие 50 лет набрала необходимое количество подписей.

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