English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество "Запрет вредит экономике, способствует коррупции": петиция к Зеленскому о легализации порно набрала нужные для рассмотрения голоса

"Запрет вредит экономике, способствует коррупции": петиция к Зеленскому о легализации порно набрала нужные для рассмотрения голоса

10 августа, 2022 среда
13:20
Общество

4 июля на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой легализовать эротику и порно на территории Украины, на сегодняшний день она набрала необходимый минимум – 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский

Петиция зарегистрирована под №22/146438-еп.

Автор петиции Тарас Сиромский аргументирует свою позицию тем, что запрет порнографии развивает коррупцию и вредит экономике Украины.

"У большинства развитых государств нет запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, - может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он лишь вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", - пишет автор.

Также, по мнению Сиромского, запрет на порнографию порождает коррупцию, ведь законодательство четко не определяет, что именно можно считать порнографией, а что – эротическим контентом, который разрешен.

В качестве аргумента за легализацию порнографии автор петиции называет бесполезное расходование государственных средств на работу киберполиции, которая могла бы заниматься более "важными" делами.

"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиск "преступников", хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления, вместо того чтобы действия киберполиции сосредоточить на борьбе против российских кибератак, против российской дезинформации, ботов, вместо того чтобы выделить средства на украинизацию интернета", – говорится в петиции.

Также в петиции говорится, что в законе не прописано, в каком случае эротика – это искусство, а в каком – порнография.

"Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятку, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию и должен быть немедленно изъят", - пишет автор петиции.

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и опубликовать ответ на нее. В дальнейшем он может поручить изучение этого вопроса другим правительственным инстанциям.

  • Ранее на сайте президента зарегистрировали петицию "Дать Борису Джонсону гражданство Украины и подать его кандидатуру на пост премьер-министра Украины".
  • На сайте президента Украины петиция с просьбой запретить гражданам страны-агрессора въезд в Украину в ближайшие 50 лет набрала необходимое количество подписей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
9 августа, 2022 вторник
Украиной и Тайванем конфликт не закончится
Медведєв
8 августа, 2022 понедельник
Медведев придумал еще одну причину начала войны РФ против Украины
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
9 августа, 2022 вторник
Осенью будут последние месяцы режима Лукашенко, – нардеп Наливайченко
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.79
    Покупка 38.79
    Продажа 39.75
  • EUR
    Покупка 39.21
    Продажа 40.35
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
10 августа
13:49
В Кирилловке на Запорожье партизаны повредили штаб с техникой оккупантов, - мэр Мелитополя
13:44
Новости компаний
на фото: отделение новой почты
Новая почта ищет подрядчиков для ремонта отделений по всей стране
13:43
Эксклюзив
Тарас Загородний
Россияне проигрывают - не могут защитить территорию, которую считают своей, - политтехнолог Загородний об атаках ВСУ на Юге
13:34
В Мариуполе оккупанты рассылают на мобильные рекламу "мобилизации", выживание гауляйтера Иващенко зависит от ее результатов, - советник мэра
13:31
Ллойд Остин
Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины
13:25
Экс-тренер "Динамо" Сабо рассказал, в чем Луческу превосходит Лобановского
13:17
Украинские пиротехники за сутки обезвредили 754 взрывоопасных предмета
13:05
Эксклюзив
Объем и время нового пакета военной помощи свидетельствуют об увеличении доверия Белого дома к Украине, - дипломат Чалый
13:03
Эксклюзив
Сергей Згурец
Одноразовыми добровольческими батальонами Россия пытается затыкать дыры на поле боя, - военный эксперт Згурец
12:58
На оккупированной Луганщине россияне не начали подготовку к отопительному сезону, - Гайдай
12:45
Передавал оккупантам цели для авиаударов по Донетчине и отчитывался о результатах. СБУ задержала российского агента
12:42
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обстрел оккупантами ЗАЭС не создал "непосредственной угрозы ядерной безопасности"
12:36
В Брюсселе британская группа Coldplay исполнила с Вакарчуком песню "Океана Эльзы" "Обійми"
12:33
Эксклюзив
Дмитрий Разумков
Минфин и профильный комитет Рады проводят бессистемную политику, – нардеп Разумков
12:32
США выделят $89 млн на разминирование Украины
12:31
Эксклюзив
Отказаться невозможно: в МОН рассказали, что изучение произведений русской литературы будет обязательным в школьной программе
12:16
Военные учения ВСУ
В Полтавской области 10—11 августа проведут учебные стрельбы, будут раздаваться выстрелы
12:10
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 6–9 августа
12:01
"Угрозы уже не действуют": украинские партизаны во временно оккупированном Мелитополе повредили штаб "Единой России"
11:54
Обновлено
Воины бригады имени князя Мономаха показали, как уничтожили русский БТР-82 с экипажем
11:53
Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд на случай покупки Twitter
11:47
На Запорожье в селе Мичурина после российских обстрелов остались неразорванные снаряды, мэр Энергодара призвал людей быть бдительными
11:35
Утраченные Россией за прошедшие сутки 9 самолетов были уничтожены ударом по аэродрому в Крыму, - Воздушные силы ВСУ
11:29
Эксклюзив
Ударами по Крыму России "вырвали клыки" ядерного шантажа, - политтехнолог Загородний
11:24
Эксклюзив
Украина может рекомендовать миру ввести визовый режим с РФ и выдавать визы выборочно, - политолог Бобыренко
11:23
Рада продлит срок действия военного положения и мобилизации, - нардеп Железняк
11:23
В российском Ейске произошел масштабный пожар, советник мэра Мариуполя заявил о горении нефтебазы
11:03
"Не меняют нас, них*ра": оккупант на Херсонщине жалуется, что их не отправляют на ротации, - перехват разговора
10:59
В магазинах Японии товар на полки будут выкладывать роботы
10:51
Россияне обстреляли Сумщину из артиллерии, минометов и гранатометов: более 30 "прилетов"
10:50
Усик на прицеле: промоутер анонсировал громкий возврат Фьюри на ринг
10:31
Инфографика
Курс валют 10 августа: цены на доллар и евро
10:17
Оккупанты через Мариуполь перемещают установки С300 в Донецком направлении
10:08
Украинские юристы призвали Зеленского подписать закон о запрете импорта российских книг: государство обязано принимать меры по отпору врагу
10:08
Эксклюзив
Сергей Згурец
Взрывы в Крыму – важный фактор, который будет влиять на психологическое состояние россиян, - Сергей Згурец
09:53
Обновлено
Количество погибших от российских обстрелов Никопольского района возросло до 13. В больнице Марганца скончались еще двое гражданских
09:49
SpaceX вывела на орбиту еще 52 спутника Starlink
09:41
"Динамо" лишилось на матч ЛЧ с "Бенфикой" двух ключевых футболистов
09:39
Обновлено
Россияне били из РСЗО по Николаеву: есть раненые
09:30
Инфографика
Около 160 военных, 9 самолетов и 15 танков: потери России за 9 августа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV