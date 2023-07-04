Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
Николай Княжицкий, народный депутат Украины, считает, что достаточно разрешить фильмы без дубляжа на отдельных сеансах или на фестивалях, или для тех, кто хочет учить язык, но не запрещая украинский дубляж
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Народный депутат Украины дал комментарий о законопроекте о применении английского языка в Украине, в котором есть норма, что с 2027 года в украинских кинотеатрах все англоязычные фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.
"Вижу, что даже представители провластной фракции соглашаются по поводу недостатков, которые имеет эта норма, поэтому она должна быть пересмотрена. Кстати, надо помнить как возник дубляж, потому что это такая советская традиция. В СССР все фильмы дублировали, чтобы можно было их цензурировать и не переводить то, что власти не нравится. Сейчас в Украине поход в кинотеатр стал школой украинского языка, особенно на востоке и юге Украины, потому что люди, когда шли в кино, изучали украинский язык, поскольку украинский дубляж делается талантливо и интересно, людям это нравилось, дети к этому приучались", – отметил нардеп.
Николай Княжицкий отметил, что вместе с тем понимает людей, которые хотят видеть прекрасную игру актеров и слушать язык оригинала, но для этого не нужно запрещать украинский дубляж.
"Достаточно разрешить некоторые сеансы давать на языке оригинала с украинским титрованием. Возникает вопрос: почему мы только о кино говорим? Давайте не переводить компьютерные программы или телевизионные проекты. Кино охватывает маленькую часть зрителей: у нас мало залов, есть люди, которые ходят раз на год в кинотеатр или вообще туда не ходят.Соответственно, мы фактически убьем индустрию дубляжа.А тех людей, которые хотят изучать украинский язык, лишим такой возможности, и дальше будем убивать наш кинобизнес.Я бы позволил фильмы без дубляжа на отдельных сеансах или на фестивалях или для тех, кто хочет изучать язык, но не запрещая дубляж. А если запретить украинский дубляж, то очевидно, что это ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины", - сказал Княжицкий.
Народный депутат выразил надежду, что конструктивная критика оппозиции приведет к полезному результату.
- 17 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что правительство готовит законопроект, направленный на признание английского языка как международного языка общения, и разрабатывает решения для доступности его изучения.
- 28 июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о применении английского языка в Украине. Документ определяет английский как язык международного общения в стране и способствует его изучению. Законопроект предусматривает расширение сфер применения английского и увеличение доли фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами.
- 4 июля на сайте Кабинета министров Украины появилась петиция , в которой украинцы требуют оставить в кинотеатрах украинский дубляж, поскольку он способствует украинизации
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