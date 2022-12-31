Запрет TikTok для американских госслужащих имеет политический и безопасностны аспекты, - СЕО разведывательного агентства
Стремление запретить TikTok в Америке вызвано политической конфронтацией между США и Китаем, а также тем, что персональные данные могут передаваться властям КНР
Об этом в эфире Еспресо заявил CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек.
"Думаю, здесь может несколько направлений. Первое - это политическая конфронтация США и Китая, которая происходила последние три года. В принципе, это приложение собирает довольно много персональных данных американцев. Условно все твои предпочтения, когда включен твой телефон, все твои контакты. Я думаю, что там политический момент есть – китайцы выиграли что-то на американском рынке. Второе – момент безопасности, то, что они собирают довольно много данных об американцах и передают это потом в Китай. А в Китае,
конечно, ты всегда делишься данными с государством", - считает он.
- 13 декабря стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект, запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства.
- 28 декабря стало известно, что на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok.
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