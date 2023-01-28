Об этом он сказал в комментарии для BBC News Украина.

По его словам, никаких наказаний за употребление русского не будет и никто не будет специально отслеживать язык общения людей между собой.

"Этот вопрос не наказания, а культурных изменений. Смысл не в наказании, а в том, чтобы менять нашу внутреннюю корпоративную культуру. Никто не будет подслушивать студентов, но внутреннее общественное мнение будет таким, что это будет способствовать тому, чтобы Могилянка полностью была украиноязычным университетом", - отметил Квит.

Кроме этого, по его прогнозам, такое решение повлияет на ситуацию с русским языком в университете.

"Мы будем обращать внимание на языковой вопрос, будем делать социальную рекламу. Академическая конференция проголосовала единогласно, потому что считали это проблемой. Мы считаем, что в нашем университете должен звучать украинский язык", – сказал президент НаУКМА. А также английский, как второй рабочий.

Он в частности считает, что в условиях войны этот вопрос действительно важен.

"Такое решение перевесит общественное мнение внутри коллектива и люди будут с этим считаться", - добавил он.

При этом в университете отделили норму о запрете русского языка от образовательного процесса и научных исследований. То есть, если есть потребность в использовании уникальных русскоязычных научных источников в работах, их можно использовать.

"Мы видим, что есть проблемы в высшем образовании Украины, когда преподаватели читают курсы по 25 лет, используя те же советские источники. Это неприемлемо. Если они действительно уникальны, то можно использовать, если нет аналогов на украинском или английском", - отметил Сергей Цвет.

Также он подчеркнул, что использование русскоязычных источников является абсолютно приемлемым для изучения современных процессов в России и ее политике.

В статье 10 Конституции записано, что в Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка, других языков национальных меньшинств Украины".

Поэтому, по словам Квита, за использование в общении русского языка студентов не будут наказывать.

На вопрос, готов ли университет к судебным искам по вопросу языка и новых правил, Квит ответил просто: "Ко всему готовы".

28 января стало известно, что в Киево-Могилянской академии запретили использование русского языка.

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