Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно
В четверг, 19 октября, в Верховной Раде состоялось голосование за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией: его не поддержали 72 народных депутата
Об этом информирует движение Честно .
Как отметили в движении, всего 18%, то есть 72 депутата, не поддержали законопроект №8371 в первом чтении: они либо проголосовали против запрета, либо не голосовали вовсе, несмотря на то, что присутствовали в ВР в тот день.
Движение Честно сообщает, что больше всего нардепов от всего состава во время голосования за законопроект "пропало" в депутатских группах:
- "Восстановление Украины" – 59%
- "За будущее" – 29%
- ПЗЖМ – 27%
В то же время "пропавших" нардепов не было во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос".
"Часть депутатов были "отсутствовали" во время голосования за этот законопроект, однако присутствовали в зале и голосовали за другие вопросы. Это значит, что именно во время этого голосования нардепы извлекли персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести ответственность за него", - объяснили в движении.
Кроме того, некоторые из депутатов не нажали ни одной кнопки, поэтому они отображаются в системе как "не голосовавшие". В Честно напомнили, что в обязанности депутата входит голосовать "за", "против" или "воздерживаться": возможности не голосовать регламентом не предусмотрено.
В движении Честно отмечают, что голоса "против" преимущественно отдали депутаты из ПЗЖМ (единственный, кто голосовал "за" - Юрий Загородний) и "Восстановление Украины", созданные после запрета ОПЖЗ. Против запрета голосовали также внефракционный мажоритарщик Дмитрий Шпенов и бывший мажоритарщик от "Слуги народа", а сейчас внефракционный Евгений Шевченко.
"Только два нардепа "воздержались" во время голосования — экс-"слуга" и мажоритарщик из Кировоградщины Олег Воронько, который сейчас входит в группу "Восстановление Украины" и скандальный мажоритарщик от "Слуги народа" Георгий Мазурашу", - рассказывают в Чесно.
Кто из нардепов "не голосовал" за законопроект
Слуга народа:
- Бужанский М.
- Воронов В.
- Диденко Ю.
- Брагар Е.
- Косай К.
- Мурдий И.
- Перебойнис М.
- Кормышкина И.
- Савченко О.
- Тарасенко Т.Г.
- Чернявский С.
- Хоменко О.
ПЗЖМ:
- Иоффе Ю.
- Павленко Ю.
- Нимченко В.
Восстановление Украины:
-
Яковенко Е.
Кто из нардепов отсутствовал во время голосования за законопроект
Слуга народа:
- Беленюк Ж.
- Бунин С.
- Васильев И.
- Войцеховский В.
- Гетманцев Д.
- Демченко С.
- Забуранно Л.
- Косай Г.
- Володина Д.
- Голушко М.
- Гринчук О.
- Зуб В.
- Кальченко С.В.
- Культенко А.
- Куницкий О.
- Литвиненко С.
- Остапенко А.
- Припутень Д.
- Репина Э.
- Руденко О.
- Северин С.
- Кузьминых С.
- Мулык Р.
- Нестеренко К.
- Павлюк М.
- Ткаченко О.
- Халимон П.
- Скворец Л.
- Фролов П.
- Шолл М.
Родина:
-
Дубиль В.
Восстановление Украины:
- Гнатенко В.
- Кисилев И.
- Лукашев О.
- Приходько Н.
- Столар В.
- Исаенко Д.
- Мороз В.
- Славицкий А.
- Фельдман О.
ПЗЖМ:
- Кальцев В.
- Мамочка Г.
- Суркис Г.
Доверие :
- Вацек Г.
- Горват Р.
- Петевка В.
- Киссе А.
- Минько С.
За будущее:
- Герега О.
- Молоток И.
- Скороход А.
- Урбанский А.
- Шаповалов Ю.
Внефракционные:
- Иванисов Р.
- Магера С.
- Торохтий Б.
19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций. За такое решение проголосовали 267 нардепов.
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