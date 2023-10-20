Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно

Об этом информирует движение Честно .

Как отметили в движении, всего 18%, то есть 72 депутата, не поддержали законопроект №8371 в первом чтении: они либо проголосовали против запрета, либо не голосовали вовсе, несмотря на то, что присутствовали в ВР в тот день.

Движение Честно сообщает, что больше всего нардепов от всего состава во время голосования за законопроект "пропало" в депутатских группах:

"Восстановление Украины" – 59%

"За будущее" – 29%

ПЗЖМ – 27%

В то же время "пропавших" нардепов не было во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос".

"Часть депутатов были "отсутствовали" во время голосования за этот законопроект, однако присутствовали в зале и голосовали за другие вопросы. Это значит, что именно во время этого голосования нардепы извлекли персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести ответственность за него", - объяснили в движении.

Кроме того, некоторые из депутатов не нажали ни одной кнопки, поэтому они отображаются в системе как "не голосовавшие". В Честно напомнили, что в обязанности депутата входит голосовать "за", "против" или "воздерживаться": возможности не голосовать регламентом не предусмотрено.

В движении Честно отмечают, что голоса "против" преимущественно отдали депутаты из ПЗЖМ (единственный, кто голосовал "за" - Юрий Загородний) и "Восстановление Украины", созданные после запрета ОПЖЗ. Против запрета голосовали также внефракционный мажоритарщик Дмитрий Шпенов и бывший мажоритарщик от "Слуги народа", а сейчас внефракционный Евгений Шевченко.

"Только два нардепа "воздержались" во время голосования — экс-"слуга" и мажоритарщик из Кировоградщины Олег Воронько, который сейчас входит в группу "Восстановление Украины" и скандальный мажоритарщик от "Слуги народа" Георгий Мазурашу", - рассказывают в Чесно.

Кто из нардепов "не голосовал" за законопроект

Слуга народа:

Бужанский М.

Воронов В.

Диденко Ю.

Брагар Е.

Косай К.

Мурдий И.

Перебойнис М.

Кормышкина И.

Савченко О.

Тарасенко Т.Г.

Чернявский С.

Хоменко О.

ПЗЖМ:

Иоффе Ю.

Павленко Ю.

Нимченко В.

Восстановление Украины:

Яковенко Е.

Кто из нардепов отсутствовал во время голосования за законопроект

Слуга народа:

Беленюк Ж.

Бунин С.

Васильев И.

Войцеховский В.

Гетманцев Д.

Демченко С.

Забуранно Л.

Косай Г.

Володина Д.

Голушко М.

Гринчук О.

Зуб В.

Кальченко С.В.

Культенко А.

Куницкий О.

Литвиненко С.

Остапенко А.

Припутень Д.

Репина Э.

Руденко О.

Северин С.

Кузьминых С.

Мулык Р.

Нестеренко К.

Павлюк М.

Ткаченко О.

Халимон П.

Скворец Л.

Фролов П.

Шолл М.

Родина:

Дубиль В.

Восстановление Украины:

Гнатенко В.

Кисилев И.

Лукашев О.

Приходько Н.

Столар В.

Исаенко Д.

Мороз В.

Славицкий А.

Фельдман О.

ПЗЖМ:

Кальцев В.

Мамочка Г.

Суркис Г.

Доверие :

Вацек Г.

Горват Р.

Петевка В.

Киссе А.

Минько С.

За будущее:

Герега О.

Молоток И.

Скороход А.

Урбанский А.

Шаповалов Ю.

Внефракционные:

Иванисов Р.

Магера С.

Торохтий Б.

19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций. За такое решение проголосовали 267 нардепов.