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Запрет религиозных организаций, связанных с РФ: кто из нардепов не поддержал законопроект, – движение Честно

20 октября, 2023 пятница
22:21
Общество

В четверг, 19 октября, в Верховной Раде состоялось голосование за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Россией: его не поддержали 72 народных депутата

Об этом информирует движение Честно .

Как отметили в движении, всего 18%, то есть 72 депутата, не поддержали законопроект №8371 в первом чтении: они либо проголосовали против запрета, либо не голосовали вовсе, несмотря на то, что присутствовали в ВР в тот день.

Движение Честно сообщает, что больше всего нардепов от всего состава во время голосования за законопроект "пропало" в депутатских группах:

  • "Восстановление Украины" – 59%
  • "За будущее" – 29%
  • ПЗЖМ – 27%

В то же время "пропавших" нардепов не было во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос".

"Часть депутатов были "отсутствовали" во время голосования за этот законопроект, однако присутствовали в зале и голосовали за другие вопросы. Это значит, что именно во время этого голосования нардепы извлекли персональные карточки для голосования, чтобы не принимать решения и не нести ответственность за него", - объяснили в движении.

Кроме того, некоторые из депутатов не нажали ни одной кнопки, поэтому они отображаются в системе как "не голосовавшие". В Честно напомнили, что в обязанности депутата входит голосовать "за", "против" или "воздерживаться": возможности не голосовать регламентом не предусмотрено.

В движении Честно отмечают, что голоса "против" преимущественно отдали депутаты из ПЗЖМ (единственный, кто голосовал "за" - Юрий Загородний) и "Восстановление Украины", созданные после запрета ОПЖЗ. Против запрета голосовали также внефракционный мажоритарщик Дмитрий Шпенов и бывший мажоритарщик от "Слуги народа", а сейчас внефракционный Евгений Шевченко.

"Только два нардепа "воздержались" во время голосования — экс-"слуга" и мажоритарщик из Кировоградщины Олег Воронько, который сейчас входит в группу "Восстановление Украины" и скандальный мажоритарщик от "Слуги народа" Георгий Мазурашу", - рассказывают в Чесно.

Кто из нардепов "не голосовал" за законопроект

Слуга народа:

  • Бужанский М.
  • Воронов В.
  • Диденко Ю.
  • Брагар Е.
  • Косай К.
  • Мурдий И.
  • Перебойнис М.
  • Кормышкина И.
  • Савченко О.
  • Тарасенко Т.Г.
  • Чернявский С.
  • Хоменко О.

ПЗЖМ:

  • Иоффе Ю.
  • Павленко Ю.
  • Нимченко В.

Восстановление Украины:

  • Яковенко Е.

Кто из нардепов отсутствовал во время голосования за законопроект

Слуга народа:

  • Беленюк Ж.
  • Бунин С.
  • Васильев И.
  • Войцеховский В.
  • Гетманцев Д.
  • Демченко С.
  • Забуранно Л.
  • Косай Г.
  • Володина Д.
  • Голушко М.
  • Гринчук О.
  • Зуб В.
  • Кальченко С.В.
  • Культенко А.
  • Куницкий О.
  • Литвиненко С.
  • Остапенко А.
  • Припутень Д.
  • Репина Э.
  • Руденко О.
  • Северин С.
  • Кузьминых С.
  • Мулык Р.
  • Нестеренко К.
  • Павлюк М.
  • Ткаченко О.
  • Халимон П.
  • Скворец Л.
  • Фролов П.
  • Шолл М.

Родина:

  • Дубиль В.

Восстановление Украины:

  • Гнатенко В.
  • Кисилев И.
  • Лукашев О.
  • Приходько Н.
  • Столар В.
  • Исаенко Д.
  • Мороз В.
  • Славицкий А.
  • Фельдман О.

ПЗЖМ:

  • Кальцев В.
  • Мамочка Г.
  • Суркис Г.

Доверие :

  • Вацек Г.
  • Горват Р.
  • Петевка В.
  • Киссе А.
  • Минько С.

За будущее:

  • Герега О.
  • Молоток И.
  • Скороход А.
  • Урбанский А.
  • Шаповалов Ю.

Внефракционные:

  • Иванисов Р.
  • Магера С.
  • Торохтий Б.

19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций. За такое решение проголосовали 267 нардепов.

Украина
Верховная Рада
УПЦ МП
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