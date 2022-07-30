Запрет показывать курс валют, вряд ли поможет Нацбанку держать курс, – экономист Кушнирук
Борис Кушнирук, экономист, считает, что золотовалютные резервы Нацбанка достаточно ограничены, поэтому он не может себе позволить проводить валютные интервенции и держать курс рыночными методами
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Нацбанк надеется, что запретом показывать курс валют сможет сдержать негативные ожидания людей и, соответственно, ситуация с курсом стабилизируется. На мой взгляд, это не так. Ситуация в том, что идет давление на курс национальной валюты, потому что имеем негативный торговый баланс из-за сокращения экспортной выручки", – объяснил экономист.
Борис Кушнирук отметил, что сейчас есть дисбаланс между экспортом и импортом.
"Золотовалютные резервы Нацбанка довольно ограничены, соответственно, он не может себе позволить проводить валютные интервенции, а также держать курс рыночными методами, поэтому прибегает к не очень удачным идеям, таким как запретить показывать курс. По моему мнению, это вряд ли принципиально поможет", - заметил Кушнирук.
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