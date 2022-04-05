Запрет новых инвестиций и санкции против дочерей Путина. США планируют уже завтра объявить о новых ограничениях в отношении России, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg.

По словам чиновника, правительства усилят санкции против финансовых учреждений и государственных предприятий в России, а также введут санкции в отношении неназванных российских чиновников и членов их семей. Но, в первую очередь, они будут включать запрет США на все новые инвестиции в стране.

По словам источника, новые меры преследуют цель усилить деградацию российской государственной власти и нанести России острый и немедленный экономический ущерб.

Ранее во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что ЕС предлагает запретить заход в Союз большинства российских кораблей и грузовиков, а также импорт российского угля. По ее словам, ЕС также продолжит дебаты по эмбарго на российскую нефть, что является чувствительным вопросом в Европе, где многие страны зависят от импорта российского топлива.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, ЕС также обсуждает санкции против дочерей президента России Путина. Дочери Путина являются частью предложенного списка санкций, включающего политических деятелей, богачей и членов их семей, а также нескольких пропагандистов.

Издание отмечает, что санкции введены под влиянием информации о преступлениях, совершенных в пригородах Киева, где украинские власти обнаружили тела мирных жителей, могилы и другие доказательства зверств отступающих российских солдат. Кремль ответственность отрицает.

Напомним, сегодня ЕС объявил о новых санкциях против России. Речь идет об эмбарго на российский уголь, закрытии портов для российских судов и ограничениях для частных лиц. Также блокировка границ для грузового транспорта, ограничение импорта и дополнительные банковские санкции

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