Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве: в ОАСК поступил иск
Государственная регуляторная служба подала в ОАСК иск с требованием отменить запрет Киевского городского совета на продажу алкоголя в магазинах в ночное время
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.
"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины против Киевского городского совета. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.
Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.
Сейчас суд решает вопрос открытии производства по административному.
- Напомним, 24 октября 2018 года решение Киевского городского совета о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 вступило в силу. Документ предусматривает запрет продажи с 23:00 до 10:00 вина, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.51
Покупка 26.51Продажа 26.76
-
EUR
Покупка 30.99Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное