Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве: в ОАСК поступил иск

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск Государственной регуляторной службы Украины против Киевского городского совета. Истец просит суд отменить решение Киевсовета, которым в сентябре 2018 года было установлено ограничение продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин в столице", - говорится в сообщении.

Государственная регуляторная служба считает, что Киевсовет избрал недейственный механизм регулирования хозяйственных и общественных отношений, а обжалуемое решение принято с нарушением норм действующего законодательства.

Сейчас суд решает вопрос открытии производства по административному.

Напомним, 24 октября 2018 года решение Киевского городского совета о запрете продажи алкогольных напитков с 23:00 до 10:00 вступило в силу. Документ предусматривает запрет продажи с 23:00 до 10:00 вина, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.

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