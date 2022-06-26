Запрет на импорт золота может лишить РФ до $19 млрд в год, - Блинкен

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.

"Это (продажи золота – ред.) – второй по доходности экспорт России после энергоносителей – около $19 млрд в год", - отметил он.

По словам Блинкена, отрезать РФ от этой части доходов "важно".

"Несмотря на то, что она (Россия - ред.) получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - отметил госсекретарь.

По данным Reuters, ЕС в седьмом пакете санкций может ввести запрет на экспорт российского золота .

По данным CNN, президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.