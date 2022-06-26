Запрет на импорт золота может лишить РФ до $19 млрд в год, - Блинкен
Введение запрета на импорт золота из России лишит россиян возможности иметь до $19 млрд в год
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ.
"Это (продажи золота – ред.) – второй по доходности экспорт России после энергоносителей – около $19 млрд в год", - отметил он.
По словам Блинкена, отрезать РФ от этой части доходов "важно".
"Несмотря на то, что она (Россия - ред.) получает доходы от нефти по более высоким ценам, она не может тратить их из-за экспортного контроля. Не может приобрести то, что ей нужно, чтобы модернизировать свой оборонный сектор, модернизировать его технологии, модернизировать свою энергетическую разведку, а это значит, что со временем каждая из этих сфер будет приходить в упадок", - отметил госсекретарь.
- По данным Reuters, ЕС в седьмом пакете санкций может ввести запрет на экспорт российского золота .
- По данным CNN, президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.
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