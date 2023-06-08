Об этом сообщили в МИДе Великобритании.

Расширенные санкции содержат запрет на экспорт источников дохода в Беларусь, прекращают обход санкций и обеспечивают основания для того, чтобы белорусские организации не могли распространять пропаганду в Великобритании, говорится в сообщении.

Великобритания запрещает импорт из Беларуси золота, цемента, древесины и каучука, являющихся источниками дохода для режима Лукашенко, опираясь на меры, введенные в июле прошлого года по запрету импорта и экспорта товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.

Также блокируют экспорт в Беларусь из Великобритании банкнот и оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.

Кроме того, санкции направлены на препятствование белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду.

"Наши онлайн-мероприятия дают правительству возможность препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Великобритании. Это означает, что компании социальных медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими организациями, попавшими под санкции", – говорится в сообщении.

Также расширены критерии в отношении Беларуси, позволяющие правительству применять санкции в более широкий круг людей, поддерживающих режим. Это означает, что Великобритания сможет ввести ограничения к близким родственникам попавших под санкции.

"Кроме того, наши меры в этом пакете направлены на подавление обходящих санкции, учитывая тесные связи между белорусской и российской экономикой, применяя меры к Беларуси, которые мы уже применили к России, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций" , – добавили в МИД Соединенного Королевства.

Это включает ограничение средств, которые Беларусь может привлечь, путем дальнейшего ограничения белорусского доступа к финансовым рынкам Великобритании и предотвращения импорта товаров, таких как золото, которое могло произойти из России.

Соединенное Королевство также ввело санкции против более 100 человек и организаций, которые поддерживали или способствовали притеснению прав и свобод человека в Беларуси.

"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, активно способствующий военным усилиям России и игнорирующий территориальную целостность Украины", – сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли. – Наша поддержка Украины будет оставаться решительной столько, сколько потребуется, и Соединенное Королевство без колебаний введет дальнейшие меры против тех, кто поддерживает войну Путина".