Запрет на импорт золота и экспорт технологий, борьба с пропагандой: Великобритания расширила санкции против Беларуси
Великобритания объявила о новых санкциях, нацеленных на экспорт из Беларуси, который финансирует режим Лукашенко, интернет-пропаганду и борьбу с попытками РФ обойти западные санкции
Об этом сообщили в МИДе Великобритании.
Расширенные санкции содержат запрет на экспорт источников дохода в Беларусь, прекращают обход санкций и обеспечивают основания для того, чтобы белорусские организации не могли распространять пропаганду в Великобритании, говорится в сообщении.
Великобритания запрещает импорт из Беларуси золота, цемента, древесины и каучука, являющихся источниками дохода для режима Лукашенко, опираясь на меры, введенные в июле прошлого года по запрету импорта и экспорта товаров на сумму около 60 миллионов фунтов стерлингов.
Также блокируют экспорт в Беларусь из Великобритании банкнот и оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.
Кроме того, санкции направлены на препятствование белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду.
"Наши онлайн-мероприятия дают правительству возможность препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Великобритании. Это означает, что компании социальных медиа и интернет-провайдеры будут ограничивать доступ к попавшим под санкции веб-сайтам белорусских СМИ, как это уже происходит с российскими организациями, попавшими под санкции", – говорится в сообщении.
Также расширены критерии в отношении Беларуси, позволяющие правительству применять санкции в более широкий круг людей, поддерживающих режим. Это означает, что Великобритания сможет ввести ограничения к близким родственникам попавших под санкции.
"Кроме того, наши меры в этом пакете направлены на подавление обходящих санкции, учитывая тесные связи между белорусской и российской экономикой, применяя меры к Беларуси, которые мы уже применили к России, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций" , – добавили в МИД Соединенного Королевства.
Это включает ограничение средств, которые Беларусь может привлечь, путем дальнейшего ограничения белорусского доступа к финансовым рынкам Великобритании и предотвращения импорта товаров, таких как золото, которое могло произойти из России.
Соединенное Королевство также ввело санкции против более 100 человек и организаций, которые поддерживали или способствовали притеснению прав и свобод человека в Беларуси.
"Этот новый пакет усиливает экономическое давление на Лукашенко и его режим, активно способствующий военным усилиям России и игнорирующий территориальную целостность Украины", – сказал министр иностранных дел Джеймс Клеверли. – Наша поддержка Украины будет оставаться решительной столько, сколько потребуется, и Соединенное Королевство без колебаний введет дальнейшие меры против тех, кто поддерживает войну Путина".
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