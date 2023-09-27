Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии

Об этом сообщает Digi24.ro.

Чолаку заявил, что Румыния не отреагировала на зерновой кризис так, как Польша, и применила по согласованию с Украиной систему лицензирования экспорта и импорта, чтобы румынские фермеры также были защищены. Он подчеркнул, что Украине нужно помогать до конца войны, и потому он нашел оптимальный вариант лицензирования экспорта и импорта украинского зерна.

"Я один из тех, кто считает, что Украине нужно помогать, пока не закончится война. Наша помощь – способствовать этому зерновому транзиту. Вы видели, что я ответил не той валютой, какой ответила Польша. У меня были институциональные дискуссии с президентом Румынии на эту тему, и мы оба пришли к единому мнению. Путем диалога с премьер-министром Украины мы нашли эту систему лицензирования, как в Украине, на экспорт, так и в Румынии, на импорт, чтобы фермеры были защищены", - объясняет он.

Премьер подчеркнул, что запрет на импорт украинского зерна выглядел бы для остальных как знак о неготовности помогать Украине.

"Но мы не создавали запрета, потому что сигнал, который мы дали бы демократическому миру, выглядел бы как то, что мы не хотим помогать Украине. Это неправда и очень неправильно. Это не война между Российской Федерацией и Украиной. Войны между Путиным и Зеленским нет. Это война между диктатором и демократическим миром. Если бы, не дай Бог, у России был шанс выиграть эту войну, подумайте, какой прецедент возник бы в демократическом мире", - добавил Чолаку.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.

Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.

В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .

21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.

26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал предложение Украины о лицензировании агропродукции хорошим и готов рассмотреть этот план подробнее.