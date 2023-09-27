Запрет на экспорт зерна был бы знаком, что мы не хотим помогать Украине, — премьер Румынии
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что его страна не ввела запрета на импорт украинского зерна, поскольку "Украине нужно помогать до окончания войны"
Об этом сообщает Digi24.ro.
Чолаку заявил, что Румыния не отреагировала на зерновой кризис так, как Польша, и применила по согласованию с Украиной систему лицензирования экспорта и импорта, чтобы румынские фермеры также были защищены. Он подчеркнул, что Украине нужно помогать до конца войны, и потому он нашел оптимальный вариант лицензирования экспорта и импорта украинского зерна.
"Я один из тех, кто считает, что Украине нужно помогать, пока не закончится война. Наша помощь – способствовать этому зерновому транзиту. Вы видели, что я ответил не той валютой, какой ответила Польша. У меня были институциональные дискуссии с президентом Румынии на эту тему, и мы оба пришли к единому мнению. Путем диалога с премьер-министром Украины мы нашли эту систему лицензирования, как в Украине, на экспорт, так и в Румынии, на импорт, чтобы фермеры были защищены", - объясняет он.
Премьер подчеркнул, что запрет на импорт украинского зерна выглядел бы для остальных как знак о неготовности помогать Украине.
"Но мы не создавали запрета, потому что сигнал, который мы дали бы демократическому миру, выглядел бы как то, что мы не хотим помогать Украине. Это неправда и очень неправильно. Это не война между Российской Федерацией и Украиной. Войны между Путиным и Зеленским нет. Это война между диктатором и демократическим миром. Если бы, не дай Бог, у России был шанс выиграть эту войну, подумайте, какой прецедент возник бы в демократическом мире", - добавил Чолаку.
Что известно о запрете на импорт зерна
Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.
Украина подала иск в ВТО на действия стран ЕС, сохраняющих ограничения на импорт зерна. В то же время в Польше заявили, что не изменят своего решения, потому что пытаются защитить местных фермеров.
Украина заявила, что может перестать импортировать из Польши яблоки, лук, капусту и помидоры.
В свою очередь глава правительства Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша больше не будет предоставлять оружие Украине .
21 сентября стало известно, что Украина предложила Словакии план экспорта агропродукции и Братислава назвала его приемлемым.
26 сентября стало известно, что Украина направила 5 странам ЕС предложение по экспорту агропродукции. Румыния отреагировала на план сразу.
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус назвал предложение Украины о лицензировании агропродукции хорошим и готов рассмотреть этот план подробнее.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.5 Покупка 37.5Продажа 38.21
- EUR Покупка 39.98Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное