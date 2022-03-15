Запрет инвестиций в энергетический сектор и соглашения с ВПК: ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против России

Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.



"По итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта совет ЕС сегодня решил применить четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.



Четвертый пакет санкций против России предусматривает:

полный запрет на любые соглашения с российскими государственными предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК);

запрет на импорт в ЕС стальных изделий. Экспортные потери России оцениваются в 3,3 млрд евро;

запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и поставок энергоресурсов в ЕС;

запрет на экспорт предметов роскоши (элитных роскошных автомобилей, ювелирных изделий и т.п.);

запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям

Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевские нарративы относительно ситуации в Украине, а также на ключевые компании в военной сфере, в секторах авиации, производства товаров двойного назначения, в судостроительстве и в области машиностроения.

Ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.