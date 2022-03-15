Запрет инвестиций в энергетический сектор и соглашения с ВПК: ЕС обнародовал четвертый пакет санкций против России
Европейский Союз обнародовал новый пакет санкций, усиливающий ограничительные меры против лиц и учреждений в РФ, причастных к преступным действиям российской власти
Соответствующая информация обнародована на сайте Европейского Совета.
"По итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 марта совет ЕС сегодня решил применить четвертый пакет экономических и индивидуальных санкций в связи с военной агрессией России против Украины", - говорится в сообщении.
Четвертый пакет санкций против России предусматривает:
- полный запрет на любые соглашения с российскими государственными предприятиями в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК);
- запрет на импорт в ЕС стальных изделий. Экспортные потери России оцениваются в 3,3 млрд евро;
- запрет на инвестиции в российский энергетический сектор, за некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и поставок энергоресурсов в ЕС;
- запрет на экспорт предметов роскоши (элитных роскошных автомобилей, ювелирных изделий и т.п.);
- запрет на присвоение рейтингов России и российским компаниям
Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на ключевых олигархов, лоббистов и пропагандистов, продвигающих кремлевские нарративы относительно ситуации в Украине, а также на ключевые компании в военной сфере, в секторах авиации, производства товаров двойного назначения, в судостроительстве и в области машиностроения.
- Ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.
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