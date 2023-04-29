Запрет экспорта агропродукции из Украины дает опасную надежду Кремлю: Зеленский поговорил с президентом Евросовета Мишелем
Деструктивный запрет отдельными государствами ввоза аграрной продукции из Украины дает опасную надежду Кремлю
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины.
Владимир Зеленский сообщил, что говорил сегодня с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проинформировал его о последствиях российской террористической атаки и "благодарил его за поддержку нашей обороны, нашей экономической, нашей социальной устойчивости".
"Отдельно обсудили с господином Президентом Европейского совета ситуацию вокруг деструктивного, по моему мнению, запрета отдельными государствами ввоза нашей аграрной продукции. Я подчеркиваю, что это не только нарушает существующее Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, но и дает опасную надежду Кремлю. Надежду на то, что в нашем общем европейском доме чьи-то ошибочные решения могут властвовать над общими интересами", - говорится в обращении.
Сейчас, когда Россия нарушает свободу торговли, пытается заблокировать поставки аграрной продукции на мировой рынок, точно не время кому-либо следовать за государством-злом, делать что-то похожее.
"Нужно найти нормальный, в европейском духе, конструктивный выход из этой ситуации. непростой. Такое решение, учитывающее интересы всех наших стран и Европы в целом. Мы обсудили с господином Мишелем, как это можно сделать, какое это может быть решение, и постоянно контактируем со всеми партнерами", – добавил президент Украины.
- Напомним, в разговоре с президентом Евросовета Зеленский также предложил продлить беспошлинную торговлю с ЕС на неограниченный срок.
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