В медиа идет оживленное обсуждение церковных вопросов, велик общественный резонанс обысков СБУ помещений Украинской православной церкви Московского патриархата. Это создает благоприятные условия для предметного, углубленного и беспристрастного обсуждения проблем государственной политики в сфере свободы совести и вероисповеданий.

С назначением профессора Виктора Еленского новым руководителем Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) растет шанс запрета деятельности Русской православной церкви в Украине и упорядочение ситуации в Украинском православии в целом. Необходимость этого, в частности, вытекает из решений Совета национальной безопасности и обороны от 1 декабря.

Читайте также: Назначение Виктора Еленского - конец Руины Госэтнополитики

Положительным шагом в этом направлении стала единогласная поддержка членами Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады законопроекта № 8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций".

С назначением профессора Виктора Еленского новым руководителем Государственной службы по этнополитике и свободе совести растет шанс на запрет деятельности Русской православной церкви в Украине и упорядочение ситуации в Украинском православии в целом

В мире Украина справедливо признается государством, обеспечившим религиозный плюрализм и невмешательство государства в деятельность религиозных организаций. Хотя в свое время Виктор Янукович и пытался сделать из УПЦ МП "государственную церковь", однако эти попытки провалились. Украинцы демонстрируют всему миру, что свобода – это действительно основополагающая для нас ценность. Тем более в чрезвычайно щепетильной сфере религиозных отношений.

Однако свобода и демократия не означают вседозволенности, потому что для своего развития они должны обрамляться законами, правилами и процедурами. Очень важен дух свободы и демократии, то есть неписанные нормы, соблюдаемые единичными людьми, организациями и церквями. Дух порожден национальной историей, продолжаемый на протяжении веков и взращиваемый сегодняшними поколениями.

Такие выводы наталкивает анализ изменений в закон о Латвийской православной церкви, которые в начале сентября президент Латвии Эгил Левитс подал в парламент страны. Суть новаций состоит в закреплении в национальном законодательстве независимости (автокефалии) ЛПЦ от Московского патриархата, потому что сегодняшний статус ЛПЦ – самоуправная часть РПЦ.

Окончательное решение за Вселенским патриархом

В Украине изменения в Латвии заметили, но не проанализировали. С подачи "хорошо информированных латвийских источников" в медиа начала играть версия об инициативе руководства ЛПЦ в этих нововведениях, хотя на самом деле она принадлежала исключительно руководству государства, его спецслужбам и латвийской дипломатии. В ответах ГЭСС на мое депутатское обращение предыдущее руководство этого учреждения дополнительно аргументировало, что ситуацию в Латвии нельзя сравнивать с нашей, потому что "у нас все по-другому". Но в действительности все с точностью до наоборот.

Пример Латвии продемонстрировал необходимость решительных действий государственной власти в условиях прямой угрозы национальной безопасности со стороны РПЦ, деятельность которой полностью подчинена агрессивной политике Российской Федерации. Действий, обусловленных защитой прав латвийских православных перед вмешательством со стороны внешних, враждебных факторов.

Для этого Латвийское государство использовало весь свой аппарат, при этом строго соблюдая нормы национального и международного права. Обеспечен принцип свободы совести и обособления государства и религиозных организаций. Аналогий с ситуацией УПЦ МП более чем достаточно, равно как и подсказок о способе решения проблемы ее вхождения в состав московской церкви.

Латвийское государство использовало весь свой аппарат, при этом строго соблюдая нормы национального и международного прав.

Напомним, президент Левитс предложил радикальное изменение юридического определения ЛПЦ. Вместо дефиниции "Церковь – Латвийская Православная Церковь со всеми ее приходами" прописано: "Церковь – Латвийская Православная Церковь со всеми ее епархиями, приходами и заведениями, полностью самостоятельна и независима от какой-либо церковной власти за пределами Латвии (автокефальная церковь)".

Читайте также: Варфоломей дал понять, что считает "русский мир" ересью

Закон "полностью установил автокефальный статус Церкви. Церковь имеет статус юридического лица и права, вытекающие из него в соответствии с нормативными актами". ЛПЦ возглавляет Глава Церкви, который "не зависит от какой-либо церковной власти за пределами Латвии". Закон определил порядок информирования государственных учреждений и частных лиц о назначении главы церкви, митрополитов, архиепископов и епископов, а также об освобождении их от должности. Закон обязал ЛПЦ внести соответствующие изменения в свой устав до 31 октября.

Депутаты приняли закон в кратчайшие сроки. На этой основе правительство Латвийской республики обратилось к Московскому патриарху с представлением о признании автокефалии ЛПЦ. Собор ЛПЦ единогласно выполнил нормы закона. 20 октября соборные отцы поддержали изменения в закон и обращение правительства к Московскому патриарху. Собор подчеркнул, что патриарх должен действовать согласно каноническому праву для решения статуса ЛПЦ.

В Москве молчат, потому что не знают, как скрыть унизительные для них факты. Ответ Кирилла не имеет принципиального значения, потому что окончательное решение будет принимать Вселенский патриарх

В Москве молчат, потому что не знают, как скрыть унизительные для них факты. Ответ Кирилла не имеет принципиального значения, потому что окончательное решение примет Вселенский патриарх. Когда Московский патриархат согласится на автокефалию ЛПЦ, тогда эта церковь будет вноситься в Диптих Православных Автокефальных Церквей Патриарх Варфоломей I, это его прямая прерогатива. Когда же Кирилл откажет, тогда ЛПЦ может обратиться с апелляцией к Вселенскому патриарху, который единственный уполномоченный рассматривать жалобы епископов, считающих себя обиженными поместными соборами.

Когда-то говорили, что все дороги ведут в Рим. В латвийском случае во Второй Рим – Константинополь.

Москва не будет влиять на ЛПЦ

В этом контексте особенно неуместными и манипулятивными были ответы ГЭСС на мое депутатское обращение. Служба призвала "не доверять сообщениям СМИ", а обращать внимание "на первоисточники, детали и контекст". И констатировала, что "по коммуникации с латвийскими коллегами ГЭСС известно, что инициатива по этому законодательному изменению принадлежала Предстоятелю ЛПЦ, то есть изменения в законодательство соответствовали стремлениям руководства ЛПЦ. В то же время, если ЛПЦ изменит мнение и не подаст обновленный устав, она сможет обжаловать законодательное изменение в судебном порядке".

Кроме этого, ГЭСС предостерегала, что в случае представления обновленного устава "ЛПЦ потеряет каноническую связь со Вселенским православием, ведь ее связь признана поместными Церквами через РПЦ". И констатировала, что в законодательной инициативе Президента Левитса "не запрещали деятельность РПЦ, открывая возможность для ЛПЦ изменить свой устав и ключевым фактором в этой ситуации было обоюдное согласие государства и церкви относительно изменения статуса ЛПЦ".

Первоисточники опровергают информацию ГЭСС, разоблачая желание ее предыдущего руководства любой ценой "адвокатировать" интересы УПЦ МП

Первоисточники опровергают информацию ГЭСС, разоблачая желание ее предыдущего руководства любой ценой "адвокатировать" интересы УПЦ МП. Ведь именно так нужно интерпретировать слова о "латвийских коллегах" (хотелось бы спросить: ГЭСС или УПЦ МП?), "инициативность" главы ЛПЦ, возможность смены им решения, угроза потерять каноническую связь с Вселенским православием.

Президент Левитс направил в латвийский парламент три документа: текст законопроекта, письмо в парламент и пояснительную записку, в которой подробно обосновал исторический фон своих предложений, причины и цели их проработки, консультации, согласованность с европейским законодательством. Тексты документов доступны на сайте президента Латвии на латвийском и английском языках, следовательно, каждый желающий может ознакомиться с их содержанием.

Читайте также: Российская матрешка. Почему УПЦ и дальше является частью гундяевской РПЦ

Кратко об основных констатациях Президента Левитса по пояснительной записке. 21 июля 2022 г. латвийский МИД получил сообщение о решении синода РПЦ под руководством Кирилла (март с. г.) создать совет по делам епархий из "ближнего зарубежья", что в оценке МИД противоречило независимости ЛПЦ. Спецслужбы Латвийского государства признали это решение угрозой национальной безопасности. Законодательная инициатива о внесении изменений в закон "О ЛПЦ" была предметом обсуждения Совета национальной безопасности, Президент провел консультации с МИД, Министерством юстиции и Службой национальной безопасности по своей инициативе. Предложения окончательно утвердил Совет национальной безопасности Латвии

На этапе подготовки законопроекта ЛПЦ было сообщено, что законопроект будет предусматривать ее полную независимость, то есть автокефальность. Свою законодательную инициативу Президент признал соответствующей международным обязательствам Латвии, в частности Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (статья 9), утвердив, что государство обязано защищать ЛПЦ от угрозы внешнего вмешательства со стороны РПЦ.

Выбор УПЦ МП

На позицию Президента Латвии и всей государственной власти решающее влияние оказала военная агрессия России против Украины, в первую очередь широкомасштабное нападение 24 февраля с. г.. Господин Левитс обратил особое внимание на два момента.

РПЦ оправдывает войну против украинского народа, восхваляет и оправдывает преступления российской армии, используя в своей риторике пропагандистские нарративы по отрицанию Украинской государственности, ее независимости и суверенитету, что несет угрозу национальной безопасности Латвии; поддержка РПЦ и Кириллом российской агрессии против Украины и преступлений против украинского народа должна исключать любое их влияние на позицию и решение независимой (автокефальной) ЛПЦ.

Читайте также: Власть против решения ЕСПЧ относительно законодательного запрета русской церкви

Латвия – большой друг Украины, поэтому любая информация о толковании ее действий Украинским государством в лице ГЭСС, наверное, не обошла мимо внимания ее дипломатии, нанося большой вред репутации нашей страны. Неправдивая информация ГЭСС подвергла сомнению доверие к государству, центральный орган исполнительной власти которого искажает политику Латвийского государства в противостоянии российскому империализму.

Тем более что вопреки утверждению ГЭСС изменения в правовом статусе ЛПЦ имеют важное сравнительное значение для оценки ситуации с УПЦ МП, в частности, в отношении роли государства в определении правового статуса этой религиозной организации.

Латвийское государство не запрещало деятельность РПЦ на своей территории, потому что не было такой необходимости. Сутью законодательной инициативы Президента Левитса являлось подтверждение в государственном законодательстве полной независимости (автокефалии) ЛПЦ от любого влияния РПЦ и закрепление в законодательстве ее автокефального статуса.

Латвия – большой друг Украины, поэтому любая информация о толковании ее действий Украинским государством в лице ГЭСС, наверное, не обошла мимо внимания ее дипломатии, нанося большой вред репутации нашей страны. Неправдивая информация ГЭСС подвергла сомнению доверие к государству, центральный орган исполнительной власти которого искажает политику Латвийского государства в противостоянии российскому империализму

Собор ЛПЦ поддержал эти изменения, уложившись в отведенное ему законодателем время (до 31 октября). Согласно уставу РПЦ, ЛПЦ – самоуправная церковь, тогда как УПЦ МП – самоуправная церковь с правами широкой автономии. После инициативы и решений латвийских властей и решений собора ЛПЦ открылся путь к приобретению этой церковью автокефалии. Эта дорога для УПЦ МП закрыта, потому что Православная Церковь в Украине – как часть Вселенского православия – уже получила автокефальное церковное устройство.

После принятия закона о запрете деятельности РПЦ в Украине, УПЦ МП будет иметь два пути определения своего будущего. Начать процесс объединения с ПЦУ, возобновление евхаристического общения с Вселенским патриархом с соблюдением интересов национальной безопасности нашего государства. Или же создание нового религиозного объединения, которое не будет иметь право называться православным и владеть православными святынями украинского народа.

Задача органов государственной власти – способствовать первому варианту, чтобы окончательно упорядочить ситуацию в Украинском православии, согласно критериям национальной безопасности, действующего законодательства, канонов Вселенского православия, демократии, прав и свобод гражданина и свободы совести.

Источник

Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.