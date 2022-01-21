Запрещены минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС
В четверг, 20 января, российские оккупационные войска в районе проведения Операции объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По направлению Опросного захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.
В сторону Катериновки оккупанты избивали из противотанковых гранатометов.
У Золотого-4 россияне задействовали запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы.
В районе Марьинки враг стрелял по позициям украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
20 января потери среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не зафиксированы.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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