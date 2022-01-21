Запрещены минометы и противотанковое оружие: за прошедшие сутки оккупанты 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



По направлению Опросного захватчики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.



В сторону Катериновки оккупанты избивали из противотанковых гранатометов.



У Золотого-4 россияне задействовали запрещенные Минскими соглашениями 82-мм минометы.



В районе Марьинки враг стрелял по позициям украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов.



В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



20 января потери среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий не зафиксированы.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.