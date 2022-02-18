Запрещены минометы и артиллерия: в течение 9 часов россияне в зоне ООС совершили 20 обстрелов

Об этом сообщает пресс- служба ООС в Facebook.



Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.



В ООС уточнили, что контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Напомним, что в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а 18 февраля совершили еще 6 обстрелов, из них 4 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.