Запрещены минометы и артиллерия: в течение 9 часов россияне в зоне ООС совершили 20 обстрелов
На 9:00 18 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня, 15 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс- служба ООС в Facebook.
Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
Весь цинизм ситуации в том, что противник ведет артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещает свои артиллерийские системы вблизи жилых домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
В ООС уточнили, что контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
- Напомним, что в течение 17 февраля кафиры в ООС 60 раз нарушили "тишину" в ООС, 43 из которых - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а 18 февраля совершили еще 6 обстрелов, из них 4 - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.
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