Запрещенные минометы, дроны, противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 6 раз нарушили режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Возле Катериновки захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.



В сторону Водяного россияне открывали огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Марьинки кафиры обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В районе Водяного захватчики применили запрет Минскими договоренностями 120-мм минометы.



Кроме того, в Донецкой и Луганской области зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.



13 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий не последовало.



Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.