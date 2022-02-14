Запрещенные минометы, дроны, противотанковое оружие: за прошедшие сутки россияне в зоне ООС 6 раз нарушили режим тишины
В воскресенье, 13 февраля, российские оккупационные войска в зоне проведения Операции объединенных сил 6 раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Возле Катериновки захватчики стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
В сторону Водяного россияне открывали огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки кафиры обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Водяного захватчики применили запрет Минскими договоренностями 120-мм минометы.
Кроме того, в Донецкой и Луганской области зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
13 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских действий не последовало.
Украинские военные ответили оккупантам огнем, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
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